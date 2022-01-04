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СМИ: Десна не хочет отпускать Калитвинцева. Дело может дойти до суда
Стороны не могут найти точки соприкосновения в вопросе досрочного расторжения контракта
Фото: ФК Десна
Полузащитник "
Футболист рассчитывает расторгнуть контракт в одностороннем порядке, аргументируя это тем, что у "Десны" есть перед ним солидная задолженность по зарпалате.
Впрочем, не исключено, что процесс расставания футболиста с "Десной" может затянуться. Это связано с тем, что пока что футболист и клуб не нашли точки соприкосновения для того, чтобы досрочно расторгнуть контракт, несмотря на то, что Калитвинцев хочет сделать это в одностороннем порядке.
У черниговцев тоже есть определенная позиция по этой теме, поэтому вопрос может затянуться надолго и дойти до самых высоких инстанций, в том числе судебных.
Напомним, что контракт Калитвинцева с "Десной" действует до лета 2023 года. Одним из главных претендентов на футболиста является "Александрия", которая рассчитывает подписать с ним контракт, как только он уладит свои вопросы с черниговским клубом.
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