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СМИ: Десна не хочет отпускать Калитвинцева. Дело может дойти до суда

Премьер-лига
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Стороны не могут найти точки соприкосновения в вопросе досрочного расторжения контракта

СМИ: Десна не хочет отпускать Калитвинцева. Дело может дойти до суда

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев в нынешнее межсезонье, несмотря на действующий контракт с черниговским клубом, решил покинуть команду Александра Рябоконя.

Футболист рассчитывает расторгнуть контракт в одностороннем порядке, аргументируя это тем, что у "Десны" есть перед ним солидная задолженность по зарпалате.

Впрочем, не исключено, что процесс расставания футболиста с "Десной" может затянуться. Это связано с тем, что пока что футболист и клуб не нашли точки соприкосновения для того, чтобы досрочно расторгнуть контракт, несмотря на то, что Калитвинцев хочет сделать это в одностороннем порядке.

У черниговцев тоже есть определенная позиция по этой теме, поэтому вопрос может затянуться надолго и дойти до самых высоких инстанций, в том числе судебных.

Напомним, что контракт Калитвинцева с "Десной" действует до лета 2023 года. Одним из главных претендентов на футболиста является "Александрия", которая рассчитывает подписать с ним контракт, как только он уладит свои вопросы с черниговским клубом.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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jnp49 (ОДЕССА)
04.01.2022 в 18:04
ДЕСНА, откройте глаза, вы - футбольный КОЛХОЗ!!! Где вы были ещё 4-5 лет назад (???)Сейчас в Украине идёт процесс восстановления бывших ТОПовых футбольных клубов - вы, явно не в этом списке - ваше место - ПЕРВАЯ ЛИГА, вот туда и возвращайтесь. И нечего из себя строить "гранда" украинского футбола. Знайте своё место...
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alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 17:32
если вы даже его оставите в Десне он не будет играть а будет валять дурака--это вам надо
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