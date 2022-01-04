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Луческу не рассчитывает на Русина. Форварда снова отправят в аренду

Премьер-лига
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(2 голосов)

На зимние сборы киевлян форвард не едет

Луческу не рассчитывает на Русина. Форварда снова отправят в аренду

Новина українською

Президент "Днепра-1" Юрий Береза сообщил о том, что днепровская команда завершила сотрудничество с нападающим Назарием Русиным, которого днепряне арендовали у киевского "Динамо".

Однако, как сообщает Meta-ratings, в списке футболистов, отправляющихся на сбор с "Динамо" в Испанию, Русин не числится, поскольку Мирча Луческу на него не рассчитывает. В этой связи футболист продолжит свою карьеру в другом клубе и вновь на правах аренды.

Отметим, что "Динамо" планирует выйти из отпуска 13 января, а через несколько дней команда отправится на первый сбор в Испанию.

Напомним, "Днепр-1" взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.01.2022 в 18:07
Ух как много элитных форвардов у Динамо!!!
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