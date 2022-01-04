Брентфорд продолжает вести переговоры по Мудрику

Английский "Брентфорд" не оставляет попыток подписать атакующего хавбека " Шахтера " Михаила Мудрика.

Как сообщает сайт 90min, английский клуб продолжает вести переговоры с "горняками"

В английском клубе считают, что 20-летний украинец потенциально может стать футболистом топ-уровня. Но оформить его трансфер становится все сложнее из-за растущей цены и интереса к игроку.

Впрочем, клуб продолжает вести переговоры по потенциальным зимним новичкам (в том числе, и по Мудрику).

Также отмечается, что "Брентфорд" готов на трансферы зимой потратить 40 млн фунтов стерлингов (около 48 млн евро).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Брентфорд" делал "горнякам" два предложения по Мудрику - сначала клуб предложил "горнякам" 12 млн евро плюс бонусы (было отклонено), а затем увеличил сумму до 15 млн евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.