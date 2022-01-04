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Брентфорд продолжает вести переговоры по Мудрику

Премьер-лига
(1 голосов)

Английский клуб готов потратить на зимние трансферы 40 млн фунтов

Брентфорд продолжает вести переговоры по Мудрику

ФК Шахтёр

Новина українською

Английский "Брентфорд" не оставляет попыток подписать атакующего хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает сайт 90min, английский клуб продолжает вести переговоры с "горняками"

В английском клубе считают, что 20-летний украинец потенциально может стать футболистом топ-уровня. Но оформить его трансфер становится все сложнее из-за растущей цены и интереса к игроку.

Впрочем, клуб продолжает вести переговоры по потенциальным зимним новичкам (в том числе, и по Мудрику).

Также отмечается, что "Брентфорд" готов на трансферы зимой потратить 40 млн фунтов стерлингов (около 48 млн евро).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Брентфорд" делал "горнякам" два предложения по Мудрику - сначала клуб предложил "горнякам" 12 млн евро плюс бонусы (было отклонено), а затем увеличил сумму до 15 млн евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
90min

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.01.2022 в 18:27
20млн
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