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Брентфорд продолжает вести переговоры по Мудрику
Английский клуб готов потратить на зимние трансферы 40 млн фунтов
ФК Шахтёр
Английский "Брентфорд" не оставляет попыток подписать атакующего хавбека "
Как сообщает сайт 90min, английский клуб продолжает вести переговоры с "горняками"
В английском клубе считают, что 20-летний украинец потенциально может стать футболистом топ-уровня. Но оформить его трансфер становится все сложнее из-за растущей цены и интереса к игроку.
Впрочем, клуб продолжает вести переговоры по потенциальным зимним новичкам (в том числе, и по Мудрику).
Также отмечается, что "Брентфорд" готов на трансферы зимой потратить 40 млн фунтов стерлингов (около 48 млн евро).
Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Брентфорд" делал "горнякам" два предложения по Мудрику - сначала клуб предложил "горнякам" 12 млн евро плюс бонусы (было отклонено), а затем
Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.
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