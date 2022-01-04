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"Все изменения, которые стартовали в клубе, делаются для вас" - Черноморец обратился к болельщикам

Премьер-лига
(1 голосов)

Обновленный клуб рассчитывает на поддержку болельщиков

"Все изменения, которые стартовали в клубе, делаются для вас" - Черноморец обратился к болельщикам

Новина українською

"Черноморец" после назначения нового главного тренера обратился к болельщикам клуба.

"С новым годом.

С новым тренером.

С новым клубом.

Футбольный клуб "Черноморец" в лице тренерского штаба, игроков, генеральных партнеров благодарит болельщиков за бурную одобряющую реакцию на изменения в команде и за теплые слова в адрес всего коллектива. Для клуба поддержка 12-го игрока сейчас как никогда нужна и важна.

Последние годы матчи "Черноморца" в родной Одессе порой сопровождала звенящая тишина. И дело тут не только в пандемии и карантинных ограничительных мерах.

Все изменения, которые стартовали в нашем клубе в последние дни 2021-го, делаются для вас, дорогие наши, терпеливые и верные друзья. Клуб выбрал вектор развития на ближайшие годы, который, мы не сомневаемся, будет поддержан в болельщицкой среде.

При этом команда готова к диалогу, готова встречаться, слушать и слышать глас небезразличной аудитории. Кстати, по всем вопросам коммуникации с командой пишите новому руководителю нашей пресс-службы Денису Цыкановскому

Мы уверены, что благодаря вашей поддержке станем лучше и сильнее.

Команда, в свою очередь, сделает все, чтобы на трибуны вернулись яркие эмоции от игры и результатов. Тишину оставим для библиотеки, а на стадионе ей не место. С нас - игра, с вас - волна.

А уже 9 января вас ждет еще больше хороших новостей из лагеря любимой команды", – сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
04.01.2022 в 20:10
Изменения крайне необходимы, верим Роману!
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