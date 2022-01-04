Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Все изменения, которые стартовали в клубе, делаются для вас" - Черноморец обратился к болельщикам
Обновленный клуб рассчитывает на поддержку болельщиков
"
"С новым годом.
С новым тренером.
С новым клубом.
Футбольный клуб "Черноморец" в лице тренерского штаба, игроков, генеральных партнеров благодарит болельщиков за бурную одобряющую реакцию на изменения в команде и за теплые слова в адрес всего коллектива. Для клуба поддержка 12-го игрока сейчас как никогда нужна и важна.
Последние годы матчи "Черноморца" в родной Одессе порой сопровождала звенящая тишина. И дело тут не только в пандемии и карантинных ограничительных мерах.
Все изменения, которые стартовали в нашем клубе в последние дни 2021-го, делаются для вас, дорогие наши, терпеливые и верные друзья. Клуб выбрал вектор развития на ближайшие годы, который, мы не сомневаемся, будет поддержан в болельщицкой среде.
При этом команда готова к диалогу, готова встречаться, слушать и слышать глас небезразличной аудитории. Кстати, по всем вопросам коммуникации с командой пишите новому руководителю нашей пресс-службы Денису Цыкановскому
Мы уверены, что благодаря вашей поддержке станем лучше и сильнее.
Команда, в свою очередь, сделает все, чтобы на трибуны вернулись яркие эмоции от игры и результатов. Тишину оставим для библиотеки, а на стадионе ей не место. С нас - игра, с вас - волна.
А уже 9 января вас ждет еще больше хороших новостей из лагеря любимой команды", – сказано в заявлении клуба на официальном сайте.
Популярное сейчас
- Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего
- Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ
- 15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
Новости по теме
- 00:27 Украинские Григорчук: О новых инвесторах Черноморца у меня сложилось приятное впечатление
- 23:35 Украинские "Удивительный город – со своим шармом, укладами и особой атмосферой" - Олег Дулуб часть отпуска провел в Одессе
- 21:26 Украинские Заря, Александрия, Верес и Львов определились с соперниками. Таблица спаррингов клубов УПЛ