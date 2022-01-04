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Палкин: Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они - ключевые игроки Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор горняков - об игроках, которые играют по арендам

Палкин: Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они - ключевые игроки Мариуполя

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о молодых игроках донецкого клуба, которые играют в аренде в других командах.

"Сегодня Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они являются ключевыми футболистами "Мариуполя". Могу назвать Кулакова, хоть у него были травмы и он выбывал на какой-то период, но это интересный нападающий.

Также интересный футбол показывает Кирюханцев в "Александрии", где стал ключевым и играет во всех матчах. Насколько они привлекут внимание Де Дзерби – другой вопрос, но у них видны серьезные улучшения", - сказал Палкин.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Палкин Шахтер (Донецк) ФК Александрия Игорь Кирюханцев Дмитрий Топалов Алексей Кащук
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
04.01.2022 в 20:35
Никто не сомневается что кротобаза ведёт дела своего фарма. Не обязательно печатать это на каждом заборе...
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