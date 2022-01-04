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Палкин: Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они - ключевые игроки Мариуполя
Гендиректор горняков - об игроках, которые играют по арендам
Фото: ФК Мариуполь
Генеральный директор "
"Сегодня Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они являются ключевыми футболистами "Мариуполя". Могу назвать Кулакова, хоть у него были травмы и он выбывал на какой-то период, но это интересный нападающий.
Также интересный футбол показывает Кирюханцев в "Александрии", где стал ключевым и играет во всех матчах. Насколько они привлекут внимание Де Дзерби – другой вопрос, но у них видны серьезные улучшения", - сказал Палкин.
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