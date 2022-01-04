Палкин: Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они - ключевые игроки Мариуполя

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин высказался о молодых игроках донецкого клуба, которые играют в аренде в других командах.

"Сегодня Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они являются ключевыми футболистами "Мариуполя". Могу назвать Кулакова, хоть у него были травмы и он выбывал на какой-то период, но это интересный нападающий.

Также интересный футбол показывает Кирюханцев в "Александрии", где стал ключевым и играет во всех матчах. Насколько они привлекут внимание Де Дзерби – другой вопрос, но у них видны серьезные улучшения", - сказал Палкин.