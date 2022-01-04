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Заря на втором турецком сборе сыграет с датским Оденсе

Премьер-лига
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Известен первый соперник луганчан на втором сборе

Заря на втором турецком сборе сыграет с датским Оденсе

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" на своем втором турецком сборе проведет спарринг с датским "Оденсе".

Как сообщает официальный сайт датского клуба, матч состоится 12 февраля.

"Оденсе" занимает 9-е место в чемпионате Дании.

Также напомним, что на первом сборе Зари, который пройдет с 16 января по 1 февраля в Белеке, луганчане сыграют с "Погонью" (Польша), "Актобе" (Казахстан), "Ракувом" (Польша) и Спартаком" (Сербия).

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В статье: Заря (Луганск)
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