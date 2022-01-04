Заря на втором турецком сборе сыграет с датским Оденсе

" Заря " на своем втором турецком сборе проведет спарринг с датским "Оденсе".

Как сообщает официальный сайт датского клуба, матч состоится 12 февраля.

"Оденсе" занимает 9-е место в чемпионате Дании.

Также напомним, что на первом сборе Зари, который пройдет с 16 января по 1 февраля в Белеке, луганчане сыграют с "Погонью" (Польша), "Актобе" (Казахстан), "Ракувом" (Польша) и Спартаком" (Сербия).