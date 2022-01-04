Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря на втором турецком сборе сыграет с датским Оденсе
Известен первый соперник луганчан на втором сборе
Фото: ФК Заря Луганск
"
Как сообщает официальный сайт датского клуба, матч состоится 12 февраля.
"Оденсе" занимает 9-е место в чемпионате Дании.
Также напомним, что на первом сборе Зари, который пройдет с 16 января по 1 февраля в Белеке, луганчане сыграют с "Погонью" (Польша), "Актобе" (Казахстан), "Ракувом" (Польша) и Спартаком" (Сербия).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лидер Ворсклы хочет играть в чемпионате России
- "Объяснил, какие ошибки нельзя допускать". Миколенко - о разговоре с тренером Эвертона
- Умер экс-чемпион СССР в составе Зари. Он также тренировал "сборную ЛНР"
- Футбольный агент: У Динамо есть возможность продать еще одного своего лидера. Вопрос в финансовых аппетитах
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...