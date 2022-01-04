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Ахметов за год увеличил свое состояние на 3,74 млрд долларов
Единственный украинец в рейтинге Bloomberg
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов за год увеличил свое состояние на 3,74 млрд долларов – до 11,7 млрд долларов.
Украинский олигарх поднялся с 322-го на 190-е место в мировом рейтинге Bloomberg.
Ахметов – единственный украинец в рейтинге 500 самых богатых людей планеты. Он владеет крупнейшим промышленным конгломератом страны "СКМ".
Полный рейтинг Bloomberg доступен здесь.
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Комментарии (8)
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walcom (Киев)
04.01.2022 в 21:11
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тутти-10 (Сумська область)
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Виктор 2209 (Мехико)
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magnum power (БОМЖ)
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dimonxman again (London)
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kukarekin (Одесса)
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Fishing 555 (Rivne)
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