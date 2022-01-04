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Ахметов за год увеличил свое состояние на 3,74 млрд долларов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Единственный украинец в рейтинге Bloomberg

Ахметов за год увеличил свое состояние на 3,74 млрд долларов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов за год увеличил свое состояние на 3,74 млрд долларов – до 11,7 млрд долларов.

Украинский олигарх поднялся с 322-го на 190-е место в мировом рейтинге Bloomberg.

Ахметов – единственный украинец в рейтинге 500 самых богатых людей планеты. Он владеет крупнейшим промышленным конгломератом страны "СКМ".

Полный рейтинг Bloomberg доступен здесь.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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walcom (Киев)
04.01.2022 в 21:11
Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"". Видимо, в основе этой цитаты лежат слова французского писателя Оноре де Бальзака
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0
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тутти-10 (Сумська область)
04.01.2022 в 21:04
Брехня. Владімір Александравіч чітко говорить, що олігархи його бояться. А злякані не можуть багатіти
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
04.01.2022 в 20:31
Увеличив свое состояние он автоматом уменьшил состояние других....На таких сайтах этих воров боготворят,только на вы и шопотом
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
04.01.2022 в 20:22
у нас своєрідна боротьба із олігархами. вони лише багатіють.
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+4
0
avatar
dimonxman again (London)
04.01.2022 в 20:06
Зеленая энергия?
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+1
0
kukarekin (Одесса)
04.01.2022 в 20:02
Естественно, все монополизировал, убил мелкий и средний бизнес. Он плюс хряк, пинчук, медведчук, мойша, новинский... их сотня наберется...
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+5
0
Fishing 555 (Rivne)
04.01.2022 в 19:59
Вот кого надо вешать грабитель и тварь!
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+4
0
fan sd
04.01.2022 в 21:12
повторяю-не надорвись убогий.повесишься сам или помогут
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0
0


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