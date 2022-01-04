Верес ведет переговоры с защитником сборной Армении

" Верес " ведет переговоры по переходу 24-летнего левого защитника ереванского "Арарата" и сборной Армении Жирайра Маргаряна.

Как сообщает армянский журналист Грач Хачатрян, переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфер может состояться уже в январе.

Отметим, что Маргарян защищает цвета "Арарата" с лета 2020 года. В текущем сезоне Жирайр провел за "Арарат" 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Также в активе игрока 2 матча за национальную сборную Армении.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.