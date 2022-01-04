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Верес ведет переговоры с защитником сборной Армении
Жирайр Маргарян может перебраться в УПЛ уже зимой
fcararat.am
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Как сообщает армянский журналист Грач Хачатрян, переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфер может состояться уже в январе.
Отметим, что Маргарян защищает цвета "Арарата" с лета 2020 года. В текущем сезоне Жирайр провел за "Арарат" 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.
Также в активе игрока 2 матча за национальную сборную Армении.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.
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