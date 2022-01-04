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Верес ведет переговоры с защитником сборной Армении

Премьер-лига
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Жирайр Маргарян может перебраться в УПЛ уже зимой

Верес ведет переговоры с защитником сборной Армении

fcararat.am

Новина українською

"Верес" ведет переговоры по переходу 24-летнего левого защитника ереванского "Арарата" и сборной Армении Жирайра Маргаряна.

Как сообщает армянский журналист Грач Хачатрян, переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфер может состояться уже в январе.

Отметим, что Маргарян защищает цвета "Арарата" с лета 2020 года. В текущем сезоне Жирайр провел за "Арарат" 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Также в активе игрока 2 матча за национальную сборную Армении.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.

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В статье: Верес (Ровно)
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