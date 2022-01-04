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Минай до конца недели планирует определится с новым главным тренером
Главным претендентом остается Владимир Шаран
Фото: ФК Минай
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Закарпатская команда собирается возобновить подготовку к весенней части сезона 12 января. Один из сборов планируется провести в Турции, а если не получится, то придется ограничиться спаррингами с клубами из соседних стран - Венгрии и Словакии. Однако в эти планы может внести свои коррективы новый главный тренер команды.
По имеющейся информации, главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран. В закарпатском клубе надеются в вопросе нового главного тренера окончательно определиться до конца нынешней недели.
Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
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