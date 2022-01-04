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Минай до конца недели планирует определится с новым главным тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

Главным претендентом остается Владимир Шаран

Минай до конца недели планирует определится с новым главным тренером

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай", который еще 16 декабря отправил в отставку главного тренера команды Игоря Леонова, до сих пор еще не определился с новым наставником.

Закарпатская команда собирается возобновить подготовку к весенней части сезона 12 января. Один из сборов планируется провести в Турции, а если не получится, то придется ограничиться спаррингами с клубами из соседних стран - Венгрии и Словакии. Однако в эти планы может внести свои коррективы новый главный тренер команды.

По имеющейся информации, главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран. В закарпатском клубе надеются в вопросе нового главного тренера окончательно определиться до конца нынешней недели.

Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 22:20
Шаран даже не думай --они всех гонят --не позорься
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