Минай до конца недели планирует определится с новым главным тренером

" Минай ", который еще 16 декабря отправил в отставку главного тренера команды Игоря Леонова, до сих пор еще не определился с новым наставником.

Закарпатская команда собирается возобновить подготовку к весенней части сезона 12 января. Один из сборов планируется провести в Турции, а если не получится, то придется ограничиться спаррингами с клубами из соседних стран - Венгрии и Словакии. Однако в эти планы может внести свои коррективы новый главный тренер команды.

По имеющейся информации, главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран. В закарпатском клубе надеются в вопросе нового главного тренера окончательно определиться до конца нынешней недели.

Напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.