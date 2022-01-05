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"В следующем году мы запускаем несколько интересных проектов" - в Шахтере придумали, как увеличить посещаемость матчей команды
Об этом рассказал генеральный директор горняков Сергей Палкин
shakhtar.com
Генеральный директор "
"В следующем году мы запускаем несколько интересных проектов. Уверен, это повлияет на посещаемость и она будет из года в год расти.
Проекты интересные, но заранее говорить не хочу, а когда уже запустим, когда подготовимся, будем анонсировать и рассказывать", – сказал Палкин.
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Источник:ФК Шахтер
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