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Вингер Днепра-1 досрочно покинет днепровский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда игрока закончилась раньше положенного срока

Вингер Днепра-1 досрочно покинет днепровский клуб

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Вингер загребского "Динамо" Марио Чуже вернется в хорватский клуб, сообщает издание Sportske novosti.

22-летний хорват играл за "Днепр-1" на правах аренды во второй половине прошлого сезона, а летом было объявлено о новой аренде сроком на год.

Как сообщает источник, Чуже прекратит свои выступления за украинский клуб и вернется в "Динамо" Загреб. Отмечается, что вингеру придется искать новую команду.

Напомним, в нынешнем сезоне Марио провел 16 матчей за "Днепр-1", в которых забил два гола и отметится тремя ассистами.

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В статье: Динамо (Загреб) СК Днепр-1 Марио Чуже
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Источник:
Sportske novosti

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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
05.01.2022 в 09:58
Что-то я не пойму ничего. Досрочное прекращение аренды, возврат в Динамо З, но при этом ему нужно искать новую команду..? Хорватам он не нужен и это было понятно. Значит инициатор преждевременного расставания Днепр-1? Странно, он выглядел очень органично в коллективе Йовичевича...
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karpatoman (Львів)
05.01.2022 в 09:49
А чого так? Ніби нормальний гравець.
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