Вингер Днепра-1 досрочно покинет днепровский клуб

Вингер загребского "Динамо" Марио Чуже вернется в хорватский клуб, сообщает издание Sportske novosti.

22-летний хорват играл за "Днепр-1" на правах аренды во второй половине прошлого сезона, а летом было объявлено о новой аренде сроком на год.

Как сообщает источник, Чуже прекратит свои выступления за украинский клуб и вернется в "Динамо" Загреб. Отмечается, что вингеру придется искать новую команду.

Напомним, в нынешнем сезоне Марио провел 16 матчей за "Днепр-1", в которых забил два гола и отметится тремя ассистами.