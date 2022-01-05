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"Уже немного не то". Довбик объяснил, почему больше не смотрит Вечерний Квартал

Премьер-лига
(1 голосов)

Это шоу ему уже не так нравится, как раньше

"Уже немного не то". Довбик объяснил, почему больше не смотрит Вечерний Квартал

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал, кто в команде больше всех шутит.

"Я люблю посмеяться, но в компании, как правило, больше слушаю. Если надо мной пошутят, воспринимаю нормально. У нас в команде все как-то по-доброму. У некоторых ребят есть талант. Вот Саня Сваток или Влад Дубинчак просто что-то скажут, сделают не специально – и оно уже смешно. Есть такой дар у людей.

Сейчас смешных передач, каналов хватает. "Вечерний квартал" раньше нравился, но после их главного трансфера – уже немного не то. Для людей старшего поколения оно, может, еще и смешно, но мы чаще другие передачи смотрим", – сказал Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
05.01.2022 в 09:11
Для солідних людей цей ПОЛОВИЙ ржач вже давно ґидкий! Бо нагадує гірший варіант армійського гумору! Рівень не вище підлоги сексуальної орієнтації!
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+8
-2
KadimXa (Харьков)
05.01.2022 в 09:22
Для порохососов все не то,кроме конфет рошен.
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0
-8
Dr. House (Поділля)
05.01.2022 в 09:58
Для зебилов всё смешно то, от чего другие другие люди страдают и думают как выжить
+7
-1


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