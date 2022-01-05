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"Уже немного не то". Довбик объяснил, почему больше не смотрит Вечерний Квартал
Это шоу ему уже не так нравится, как раньше
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал, кто в команде больше всех шутит.
"Я люблю посмеяться, но в компании, как правило, больше слушаю. Если надо мной пошутят, воспринимаю нормально. У нас в команде все как-то по-доброму. У некоторых ребят есть талант. Вот Саня Сваток или Влад Дубинчак просто что-то скажут, сделают не специально – и оно уже смешно. Есть такой дар у людей.
Сейчас смешных передач, каналов хватает. "Вечерний квартал" раньше нравился, но после их главного трансфера – уже немного не то. Для людей старшего поколения оно, может, еще и смешно, но мы чаще другие передачи смотрим", – сказал Довбик.
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