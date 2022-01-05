Львов остался без тренера вратарей

Тренер вратарей ФК "Львов" Вадим Деонас покинул клуб.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, информирует пресс-служба львовян.

46-летний специалист присоединился к тренерскому штабу "Львова" в январе 2020 года. С того времени тренер голкиперов успел поработать под руководством пяти разных наставников клуба.

Ранее сообщалось, что на этой должности его сменит белорусский специалист Василий Хомутовский.

Напомним, "Львов" первую часть сезона в чемпионате Украины завершил на 12-й позиции.