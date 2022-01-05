Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: Если динамовцы появятся в Ингульце, то это будет качественное усиление
Клуб из Петрово намерен усилиться зимой
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в интервью для UA-Футбол рассказал о возможных новичках команды.
- Ваш президент Александр Поворознюк говорит, что ведутся переговоры с руководством "Динамо" о полноценных соглашениях еще с динамовской группой игроков, но фамилии не оглашаются. По нашим сведениям, это Андриевский, Антюх и Кулач. Что можете сказать об этом?
- Пока комментировать нечего. Я так же знаю, как и вы, и могу подтвердить, что наш президент общается напрямую с руководством "Динамо". И те упомянутые фамилии для любого тренера Премьер-лиги будут как находка. Поэтому я не исключение, если эти футболисты появятся в нашей команде, то однозначно это будет качественное усиление. Переговорных нюансов я не знаю, не так легко решаются такие вопросы. Это на уровне двух президентов", - сказал Лавриненко.
Напомним, ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказывал о переговорах с Игорем Суркисом по поводу выкупа контрактов футболистов "Динамо". Полное эксклюзивное интервью с Сергеем Лавриненко ожидайте на нашем сайте в ближайшее время.
Популярное сейчас
- Стали известны подробности смерти врача Динамо
- "Уже немного не то". Довбик объяснил, почему больше не смотрит Вечерний Квартал
- Лунин сыграет за Реал, Лукаку извинился перед Челси, лидера Зари торгуют немцы. Главные новости за 4 января
- Эвертон официально объявил о подписании Миколенко
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах