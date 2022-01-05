  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лавриненко: Если динамовцы появятся в Ингульце, то это будет качественное усиление
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лавриненко: Если динамовцы появятся в Ингульце, то это будет качественное усиление

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клуб из Петрово намерен усилиться зимой

Лавриненко: Если динамовцы появятся в Ингульце, то это будет качественное усиление

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в интервью для UA-Футбол рассказал о возможных новичках команды.

- Ваш президент Александр Поворознюк говорит, что ведутся переговоры с руководством "Динамо" о полноценных соглашениях еще с динамовской группой игроков, но фамилии не оглашаются. По нашим сведениям, это Андриевский, Антюх и Кулач. Что можете сказать об этом?

- Пока комментировать нечего. Я так же знаю, как и вы, и могу подтвердить, что наш президент общается напрямую с руководством "Динамо". И те упомянутые фамилии для любого тренера Премьер-лиги будут как находка. Поэтому я не исключение, если эти футболисты появятся в нашей команде, то однозначно это будет качественное усиление. Переговорных нюансов я не знаю, не так легко решаются такие вопросы. Это на уровне двух президентов", - сказал Лавриненко.

Напомним, ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказывал о переговорах с Игорем Суркисом по поводу выкупа контрактов футболистов "Динамо". Полное эксклюзивное интервью с Сергеем Лавриненко ожидайте на нашем сайте в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...