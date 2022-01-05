Перестройка Ингульца, трансферы из Динамо, визит в академию Барсы. Интервью Сергея Лавриненко

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко подвел итоги выступления команды в осенней части сезона и рассказал о планах на будущее. Напомним "Ингулец" после 18 туров занимает 14-е место, в его активе 3 победы, 4 ничьих, и 10 поражений, при этом у петровцев есть в запасе игра с "Рухом".

- Начнем с приятного. "Ингулец" провел против "Динамо" лучший матч в истории клуба, сыграв в Киеве 1:1. Могли и победить, если бы Полегенько за несколько минут до конца поединка реализовал выход один на один. Команда играла смело, задорно, и по футбольному нагло. Как удалось настроить команду?

- В первую очередь скажу, что на такие игры лишний раз настраивать ребят не нужно. "Динамо" и "Шахтер" - это гранды нашего футбола, и на эти матчи подопечные имеют максимальную мотивацию. Думаю, на первое место выходит психология, так как ничего не давит, все понимают, в таких играх мы вряд ли что-то потеряем, а приобрести можем многое. Ребята выходят и ничего не боятся, они осознают, что умеют играть в хороший качественный футбол. А вот когда необходимы очки, ты находишься под давлением, нужно сохранить место в элите, это всегда дополнительный груз ответственности на плечи каждого футболиста. Именно этот аспект мешает команде показывать хороший результат. Я бы не сказал, что игра против "Динамо" самая яркая, кроме нее были и другие на таком же уровне. Но этот матч запомнится ребятам надолго!

- В прошедшем чемпионате вы были дебютантом, но стартовали в Премьер-лиге намного круче, чем в этом сезоне. Чем можно это объяснить?

- В первую очередь календарем. Сейчас нам сходу попались четыре клуба: "Шахтер", "Заря", "Десна" и "Динамо", а в прошлом чемпионате у нас был легче старт, что дало возможность постепенно вкатываться в премьерный сезон. А этот чемпионат начали с "Шахтером", командой, потратившей около 50 миллионов евро на трансферы, согласитесь, не совсем комфортно. Психологически трудно открывать сезон с таким грандом. А когда ты в одной, во второй, третьей игре не берешь очки, уверенность, которая была на сборах, быстро пропадает. Это происходит со многими командами. Готовишься, а затем в чемпионате что-то не пошло, и психологически трудно выйти на заданный уровень. Есть и другие команды, столкнувшиеся с такой проблемой. Психология победителя приходит, когда есть результат, а если его нет, то любая уверенность постепенно улетучивается.

- Но вы же смогли после трех поражений подряд найти в себе силы бросить вызов "Динамо". Казалось, команда сломлена и ничего не сможет показать против гранда.

- Это часть нашей работы, находить нужные слова для ребят. После ничьей с "Динамо" на хорошем эмоциональном фоне одержали две победы. Хорошо прошли отрезок из трех матчей, но потом опять случился провал. Можно связать такую нестабильность с уходом семи игроков, а особенно лидеров команды Ситчинавы и Балана. Это футболисты, которые не умеют проигрывать. Новые игроки приходят, нужна притирка, время, чтобы командный механизм заработал как надо, и это также сказывается на результате. Нельзя взять с чистого листа команду, чтобы она сразу заиграла. Такого даже не бывает в "Реале" или "Барселоне". Осознаю, не хватает стабильности, то показываем хорошую игру, то проваливаемся, словно игры на качелях.

- Понятно, когда "Ингулец" играет против грандов или команд классом выше, выбирая тактику от обороны на контратаках. Но почему также действуете вторым номером с соперниками, которые вам по силам? Как пример - "Минай", "Львов", "Верес".

- Не сказал бы, что с "Вересом" играли в оборонительный футбол, наоборот пытались играть первым номером. И по владению мячом, и по количеству ударов превзошли соперника. Всегда нужно отталкиваться от своих возможностей, какие игроки есть на данный поединок. Если имеем в составе больше футболистов, заточенных на оборонительный футбол, то строим тактику от обороны, используя контратаки. А если бы у нас была возможность брать только атакующих игроков, то естественно мы бы строили атакующую игру, используя наши сильные качества. Мы клуб маленький и поэтому каждая игра строится от подбора имеющихся у нас футболистов. Есть над чем работать, и пока не достигли того уровня, чтобы к нам выстроилась очередь с просьбой взять в команду. Пока приходиться много тратить сил и времени, выискивая хорошего и качественного футболиста по нашим финансовым возможностям. С такой проблемой сталкиваются не только мы, но и команды, находящиеся в нижней семерке.

- Раньше, когда впереди играл Ситчинава, он мог за счет индивидуальных качеств создать момент или забить. С его уходом сейчас стоит острая проблема впереди. Команда после "Миная" забила меньше всего мячей – 13. Вы перед сезоном пригласили двух нападающих - перспективного Гопея и старожила Ситало. Удалось ли решить вопрос с нападающими? И как нашли нигерийского легионера?

- Каждый из названных игроков имеют свой достаточно высокий потенциал. Артема я знаю по совместной работе в кировоградской "Зирке". Но опять же нужно время. Например, Ситчинава играл с нами шесть лет, и не стал сразу же забивать и не стал сходу лидером. Мы долго искали ему позицию, играл и правого защитника, и правого нападающего, пока не нашли его место центрфорварда, где он проявил свой талант. Понадобилось время, чтобы найти ту позицию, которая принесла как пользу команде, так и ему лично. Повторюсь, всему нужно время. Ситало - это опыт, закаленный игрок в футбольных боях нашего чемпионата. Гопей - это достаточно молодой перспективный игрок, у которого есть время для роста. Однозначно во второй части чемпионата они будут выглядеть сильнее, прибавят и внесут свой клад. Каждому легионеру нужно время для адаптации, тем более молодому футболисту, особенно с африканского континента. У Гопея этого времени не было, а бросили, как говорится, в пекло Премьер-лиги, выплывет значит молодец, если не сможет, ну тогда… У нас нет возможности давать игроку 3-4 месяца, мы понимали, что рискуем, но другого пути нет. Вижу, он уже адаптирован к нашему быту, пище, погоде, ибо каждый нюанс может влиять на качество футболиста. Считаю, отчасти Ситало и Гопей заменили Ситчинаву, и есть надежда, что весной они прибавят, главное, чтобы не было травм. Будем надеяться, что они покажут себя с лучшей стороны.

- А как вы нашли Гопея в Нигерии?

- Была на него рекомендация, сбросили профайлы его матчей, мы все внимательно изучили, статистику, игры, и решили, что он нам подходит. Тем более он схож с характеристиками Ситчинавы, физически достаточно крепкий, искали именно такого игрока. Нам нужен на острие такой нападающий, умеющий зацепится за мяч, чтобы другие игроки вторым темпом могли выходит в атаку.

- В прошлом сезоне у вас играл Мкомола из Танзании. Почему его нет в заявке?

- У него закончилось арендное соглашение, а основной контракт был в "Ворскле", и мы не стали его продлевать. Он вернулся в Полтаву.

- После крупного поражения от "Металлиста 1925" 0:4 ваш президент сгоряча сказал, что на 80 процентов поменяется состав, останется только главный тренер Лавриненко. Действительно будет такое или босс немного погорячился?

- Однозначно 80 процентов состава мы не будем менять, потому что это не пойдет на пользу команде. У каждой команды случается спад, который произошел на игру с "Металлистом 1925". Так случилось. Мы проанализировали наши причины поражения. Да, будут изменения, но не настолько глобального масштаба. Есть футболисты, которые не смогли проявить себя и пробиться в основной состав, хотя имели возможность. Будут точечные изменения, коснется 3-4 человек, и если в обойме 23-24 футболиста, то это нормальный процесс.

- В команду пришло три новичка - бразилец Вильям, Близниченко и вратарь Кучер. Будут ли еще приобретения?

- Мы можем говорить о состоявшихся трансферах. Подписали контракты с Близниченко и Кучером, с другими пока нет подписи, значит все идет на стадии переговоров. Помимо Вильяма есть позиции, на которые мы хотим пригласить, существуют устные договоренности. Когда уладим все юридические вопросы, тогда и объявим о новом пополнении.

- Вы уже подписали контракт с воспитанником "Динамо" Дмитрием Мандрыченко.

- Он стал свободным агентом, и его давняя мечта - вернуться играть в Украину и заявить о себе - сбылась. Это достаточно зрелый сформировавшийся футболист, как говорится в самом соку, ему 24 года, и мы рассматриваем его на позиции в центре линии полузащиты.

- Ваш президент Александр Поворознюк говорит, что ведутся переговоры с руководством "Динамо" о полноценных соглашениях еще с динамовской группой игроков, но фамилии не оглашаются. По нашим сведениям, это Андриевский, Антюх и Кулач. Что можете сказать об этом?

- Пока комментировать нечего. Я так же знаю, как и вы, и могу подтвердить, что наш президент общается напрямую с руководством "Динамо". И те упомянутые фамилии для любого тренера Премьер-лиги будут как находка. Поэтому я не исключение, если эти футболисты появятся в нашей команде, то однозначно это будет качественное усиление. Переговорных нюансов я не знаю, не так легко решаются такие вопросы. Это на уровне двух президентов.

- Появилась информация, что ведущие игроки Бартулович, Лупашко и Шуст могут завершить карьеру.

- Да, читал об этом. Не хочу пока комментировать, есть переговорный процесс, мы общаемся, разговариваем, поэтому будет не корректно по отношению к ребятам. В ближайшее время картина будет ясна. Несомненно, это футболисты хорошего уровня, многое отдали нашей команде и в целом украинскому футболу, и просто так они не смогут уйти из коллектива (улыбается). Все пока на паузе.

- Когда "Ингулец" дебютировал в элите, стояла задача – закрепиться в Премьер-лиге. А сейчас на какое место нацелены – быть в десятке, восьмерке или?

- Как таковой задачи не стояло. Учитывая, что в прошлом сезоне мы были дебютантами, и вылетала одна команда, а сейчас может элиту покинуть четыре, то нижние семь-восемь команд однозначно ставят себе задачу сохранить прописку. Мы видим большую плотность в таблице, поэтому любая игра может как поднять, так и опустить любого в зону переходных матчей. Думаю, весной всех ждут сложные игры. Мы сыграли 17 поединков, один с "Рухом" перенесли из-за ковида, и в этих матчах провели по две игры с "Шахтером", "Зарей" и "Десной". В играх с прямыми конкурентами не взяли очки только с "Металлистом 1925", с остальными одно или три взяли. Ставим задачу не быть в четверке снизу. А дальше чем выше, тем лучше.

- Наверняка можно констатировать, что в последнем туре перед зимней паузой победа над "Десной" должна послужить спасательным кругом. Если бы проиграли, в копилке оставалось бы всего 10 очков, и тогда спасение утопающего становилось бы архисложной задачей.

- Однозначно эта победа дала нам позитивные эмоции, команда ушла в отпуск с хорошим настроением, и главное вселила веру в успех во второй части сезона. В принципе, концовку осенней части чемпионата в игровом плане провели на хорошем уровне. У нас было колоссальное невезение, не так много создавалось моментов у наших ворот, но все равно какой-то мяч все-таки залетал. Например, 0:1 проиграли "Днепру-1", при этом с 20-й минуты играли в меньшинстве. Проиграли 0:1 "Шахтеру". Проиграли 0:1 "Заре", хотя могли спокойно увозить очки, были хорошие моменты забить, не использовали, а пропустили после стандарта. Последних 5 туров отыграли достойно, качественно, но как сказал выше, удача отвернулась от нас. Все перечисленные матчи проиграли на грани в один мяч. Надеюсь, в этих поединках команда нашла свой путь, который даст возможность набрать очки во второй части чемпионата.

- Поездка в Испанию…

- Скажу, что поездка получилась очень полезной и информативной. Посетили академию "Барселоны", посмотрели тренировочный процесс команд разных возрастов. По такой же программе побывали в клубе "Эльче" и "Леванте". Ознакомились с селекционной и скаутской работой в этих клубах. Такие поездки всегда дают стимул и азарт еще больше прогрессировать на тренерской работе.

- Так совпало, что Шуст, Бартулович и Лупашко ездили вместе с вами в Испанию. Все-таки готовятся к тренерской карьере?

Каждому исполнилось по 35 лет. Было решение взять их с собой, показать, как работают тренеры в других клубах в европейских чемпионатах. А примут ли они решение перейти на тренерскую работу или остаться еще футболистами – это их решение. Никто не пытается убедить ребят заканчивать карьеру. У них есть достаточно сил, мотивации и это я видел в крайних, не говорю в последних - матчах чемпионата. Примут решение играть дальше, мы будем только рады, если нет, то перейдут работать в структуру клуба. Выбор за ними.

- Ваше мнение не проводить чемпионата среди U-21? Пошло ли это на пользу украинскому футболу?

То, что убрали дубли, лично мое мнение – это преступление для украинского футбола. Раньше для молодых ребят U-21 служил трамплином, чтобы поэтапно перейти от U-19 до первой команды. Сейчас, когда юноше 18 лет, то шансы попасть сходу во взрослый футбол очень низкие. Видим, что клубы предпочитают приглашать больше легионеров, а это уменьшает возможности проявить себя молодым украинским футболистам. В ближайшее 2-3 года такое неразумное решение ощутимо скажется на нашем футболе. В 18 лет парень закончил вступать в U-19, в первую команду не взяли и игрок потерялся.

- Прежде чем принять такое решение с вами советовались?

Мнение тренеров никто не спрашивал и не учитывал. Может на уровне президентов, не знаю. Кто-то говорил, что это дополнительные большие финансовые расходы, из-за этого содержать этот возраст бесперспективно. Мое мнение – это большая ошибка. Я как тренер вижу, молодой футболист талантливый, но он еще "сырой", а играть где-то надо. Говорят, мол они могут играть в Первой или Второй лиге, но не каждый наставник, у которого стоит задача, будет ставить 18-летнего пацана. Тренер предпочтет видеть в основе проверенных игроков. А для молодежи важно играть и играть. Если не будет игровой практики, то они будут тухнуть и пропадать.

- Учитывая, что U-19 выступает неудачно, есть ли перспектива у молодых игроков в ближайшем времени стучаться в дверь первой команды?

- Мы периодически берем с этого возраста футболистов. В прошлом году взяли Сулеймана Сейтхалилова, он прошел с нами сборы, и чтобы имел игровую практику, отдали его в аренду в "Кремень". Там он растет, мы внимательно наблюдаем за ним. Плюс, понемногу подключаем из U-19 Артема Смолякова, выходил на замену в мачтах с "Шахтером" и "Десной" и выглядел неплохо. Также подключаем вратаря в тренировочный процесс, и сейчас поедет с нами на сборы в Турцию. Идет тесное сотрудничество с U-19. Если каждое межсезонье будем привлекать 2-3 игрока в первую команду, то это хороший показатель.

- Когда начинаете подготовку к весенней части чемпионата?

- Собираемся 15 января, проводим втягивающий цикл подготовки и 27-го вылетаем в Турцию, где пробудим до 24-го февраля. Есть договоренность о проведении пяти спаррингов, по возможности матчи будут прибавляться. Надеюсь, что плодотворно поработаем на сборах, и чемпионат для нашей команды закончится удачно!