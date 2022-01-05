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Палкин: Шахтер находится в переговорах по приобретению новых футболистов
Гендиректор "горняков" - о зимней трансферной кампании
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о зимней трансферной кампании донецкого клуба.
– Роберто Де Дзерби не раз говорил, что нуждается в усилении. Будут ли приобретения в это трансферное окно, если да, то на какую позицию?
– Сейчас находимся в переговорах по приобретению новых футболистов. Но трансферное окно еще даже не открыто, так что позже будет больше информации.
– Вектор поиска новых игроков исключительно бразильский или также рассматриваете европейские чемпионаты?
– И европейские чемпионаты тоже, - сказал Палкин.
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