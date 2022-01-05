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Палкин: Шахтер находится в переговорах по приобретению новых футболистов

Премьер-лига
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(1 голосов)

Гендиректор "горняков" - о зимней трансферной кампании

Палкин: Шахтер находится в переговорах по приобретению новых футболистов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о зимней трансферной кампании донецкого клуба.

– Роберто Де Дзерби не раз говорил, что нуждается в усилении. Будут ли приобретения в это трансферное окно, если да, то на какую позицию?

– Сейчас находимся в переговорах по приобретению новых футболистов. Но трансферное окно еще даже не открыто, так что позже будет больше информации.

– Вектор поиска новых игроков исключительно бразильский или также рассматриваете европейские чемпионаты?

– И европейские чемпионаты тоже, - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
05.01.2022 в 12:30
ещё 4-6 новых игроков - пару защитников, пару полузащитников, нападающий, вратарь - и чемпионство у ШД. летом ещё 2-4 приобретения - и ЛЧ в карманЕ. и всего-то надо 120-130 млн не гривен.
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
05.01.2022 в 12:19
Ясно, в ближайшее время подорожает газ свет и воздух
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+3
-2
fan sd
05.01.2022 в 12:32
не ной заплатишь
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
05.01.2022 в 12:09
Ну очень содержательное интервью
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+1
0


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