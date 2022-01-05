Палкин: Шахтер находится в переговорах по приобретению новых футболистов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о зимней трансферной кампании донецкого клуба.

– Роберто Де Дзерби не раз говорил, что нуждается в усилении. Будут ли приобретения в это трансферное окно, если да, то на какую позицию?

– Сейчас находимся в переговорах по приобретению новых футболистов. Но трансферное окно еще даже не открыто, так что позже будет больше информации.

– Вектор поиска новых игроков исключительно бразильский или также рассматриваете европейские чемпионаты?

– И европейские чемпионаты тоже, - сказал Палкин.