(Анти) Герой футбольного дня. Назарий Русин

Вернулся в "Динамо" из "Днепра-1" Владислав Дубинчак, возвращается и Назарий Русин. Но какие же разные эмоции порождаются одинаковыми, на первый взгляд, событиями.

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Суть разная – в этом проблема для Назария Русина. Дубинчак идет закрывать проблемную позицию и бороться за место в основе "Динамо", а Русин возвращается, потому что не нужен "Днепру-1". Не его команда. Как и "Динамо". Как и "Легия". Более-менее внятный отрезок был только в луганской "Заре".

Хотя и там Русин запомнился в большей степени благодаря одному эпизоду. Забил пять голов в чемпионате и еще два – в Лиге Европы. И именно взятие ворот испанского "Эспаньола", вышедшее шедевральным, принесло нападающему славу. Но сколько уже после того обломков навалилось на тот перформанс Русина, который не стыдно было показывать людям…

Даже если закрыть глаза на игровой и ментальный провал в Польше. Что Назарий показал в "Днепре-1"? Кое-кто скажет, что трудно конкурировать с таким нападающим как Артем Довбик, но Русин получал свои шансы. Он сыграл восемь поединков в чемпионате и два – в Кубке страны. Забил два гола. Как раз то, что отражается в его личном суммарном показателе ожидаемых голов (xG). Эффективность? Скорее, минимализм, обусловленный неспособностью быть максималистом. Теперь уж точно Русин ассоциируется не с голом в ворота "Эспаньола", а с феерическим промахом-ляпом в ворота "Львова".

Он возвращается в "Динамо", но Киев в очередном его маршруте только временный пункт. После неудач в Польше и в середняке УПЛ, следующей остановкой в ​​лучшем случае станет Петрово, Ужгород, возможно, Львов. То есть, команды из низов турнирной таблицы. Это еще не Первая лига и не полное забвение. Но уже точно последний шанс остаться среди элиты.