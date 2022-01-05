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Десна ждет Калитвинцева из отпуска
Команда выходит из отпуска 16 января
фото - ФК Десна Чернігів
Черниговская "
По имеющейся информации, клубное руководство прилагает усилия, чтобы сохранить в "Десне" ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе "северян".
Отмечается, что до отъезда на сбор в Турцию — 29 января, подопечные Александра Рябоконя собираются провести два контрольных матча с представителями Первой лиги — соперники еще уточняются.
В Турции запланировано шесть спаррингов. Возвратятся домой черниговцы 25 февраля, а уже 27-го — проведут календарный поединок с "Днепром-1".
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