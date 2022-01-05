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Десна ждет Калитвинцева из отпуска

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда выходит из отпуска 16 января

Десна ждет Калитвинцева из отпуска

фото - ФК Десна Чернігів

Новина українською

Черниговская "Десна" планирует выйти из отпуска 16 января, начав подготовку ко второй части сезона.

По имеющейся информации, клубное руководство прилагает усилия, чтобы сохранить в "Десне" ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе "северян".

Отмечается, что до отъезда на сбор в Турцию — 29 января, подопечные Александра Рябоконя собираются провести два контрольных матча с представителями Первой лиги — соперники еще уточняются.

В Турции запланировано шесть спаррингов. Возвратятся домой черниговцы 25 февраля, а уже 27-го — проведут календарный поединок с "Днепром-1".

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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Artefact (Киев)
05.01.2022 в 17:12
Как говорят, насильно мил не будешь. Но договор нужно читать до его подписания. Тот кто советует парню помутить воду, пусть расскажет и про возможные последствия...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.01.2022 в 16:28
Я жду почтальйона, а он не ідьот...
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