Десна ждет Калитвинцева из отпуска

Черниговская " Десна " планирует выйти из отпуска 16 января, начав подготовку ко второй части сезона.

По имеющейся информации, клубное руководство прилагает усилия, чтобы сохранить в "Десне" ведущего полузащитника Владислава Калитвинцева. По крайней мере, в Чернигове рассчитывают, что футболист выйдет из отпуска и начнет подготовку в составе "северян".

Отмечается, что до отъезда на сбор в Турцию — 29 января, подопечные Александра Рябоконя собираются провести два контрольных матча с представителями Первой лиги — соперники еще уточняются.

В Турции запланировано шесть спаррингов. Возвратятся домой черниговцы 25 февраля, а уже 27-го — проведут календарный поединок с "Днепром-1".