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Экс-игрок Карпат: Проходим мимо раздевалки Динамо, и слышу фразу молодого Шевченко: "этим бандеровцам проиграли"
Интересная история из конца 90-х
uaf.ua
Экс-игрок "Карпат" Роман Толочко высказался о "
"Просто бомбезная команда. А мы их дважды за сезон обыграли. Запомнил киевскую победу и благодаря эпизоду после матча. Счастливые идем с поля, проходим раздевалку киевлян. Дверь открыта, вижу молодого Шевченко и слышу его фразу: "...этим бандеровцам проиграли".
Тот момент навсегда изменил мое отношение к Андрею как к человеку. Совсем другое впечатление у меня о тех же Белькевиче, Хацкевиче или Косовском – замечательные ребята", – сказал Толочко.
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