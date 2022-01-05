Экс-игрок Карпат: Проходим мимо раздевалки Динамо, и слышу фразу молодого Шевченко: "этим бандеровцам проиграли"

Экс-игрок "Карпат" Роман Толочко высказался о " Динамо " Лобановского образца 1999 года.

"Просто бомбезная команда. А мы их дважды за сезон обыграли. Запомнил киевскую победу и благодаря эпизоду после матча. Счастливые идем с поля, проходим раздевалку киевлян. Дверь открыта, вижу молодого Шевченко и слышу его фразу: "...этим бандеровцам проиграли".

Тот момент навсегда изменил мое отношение к Андрею как к человеку. Совсем другое впечатление у меня о тех же Белькевиче, Хацкевиче или Косовском – замечательные ребята", – сказал Толочко.