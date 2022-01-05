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Экс-игрок Карпат: Проходим мимо раздевалки Динамо, и слышу фразу молодого Шевченко: "этим бандеровцам проиграли"

Премьер-лига
Обновлено
(8 голосов)

Интересная история из конца 90-х

Экс-игрок Карпат: Проходим мимо раздевалки Динамо, и слышу фразу молодого Шевченко: "этим бандеровцам проиграли"

uaf.ua

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Роман Толочко высказался о "Динамо" Лобановского образца 1999 года.

"Просто бомбезная команда. А мы их дважды за сезон обыграли. Запомнил киевскую победу и благодаря эпизоду после матча. Счастливые идем с поля, проходим раздевалку киевлян. Дверь открыта, вижу молодого Шевченко и слышу его фразу: "...этим бандеровцам проиграли".

Тот момент навсегда изменил мое отношение к Андрею как к человеку. Совсем другое впечатление у меня о тех же Белькевиче, Хацкевиче или Косовском – замечательные ребята", – сказал Толочко.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Роман Толочко Карпаты (Львов)
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(8 голосов)
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Источник:
football24

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Комментарии (44)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
05.01.2022 в 19:03
в сезоне 1998-99 Карпаты выиграли 1 раз - в 30-ом туре, ничего не значащем для Динамо: отрыв после окончания чемпа ( 30-го тура) от Шахтера 9 очков. В 1-ом туре сыграли вничью. В сезоне 1999-2000 Карпаты дважды проиграли. Отрыв от Шахтера 18 очков.
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0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
05.01.2022 в 18:55
Шева красавец.Наш человекч
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+4
-8
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:56
А де крисянина загубив?
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+1
-1
fan sd
05.01.2022 в 19:01
чмо лапотное
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+3
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.01.2022 в 19:02
Королевская, я не узнаю вас в гриме))). А никто и не спорит, что он не ваш. Как футболист - гений, как тренер- сэм-восэм, а как челове просто глупый, как большинство футболеров
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
05.01.2022 в 18:52
Делить людей на донбасят, бандеровцев - это бичь нашего общества. Прекращайте, наш сосед-дикарь только и ждёт очередного раскола, и с удовольствием этим воспользуется.
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0
0
viyt13 (Kyiv)
05.01.2022 в 18:48
проблема зросійщення наших синів через спортивні гуртки нікуди не поділасяу Вересні 2021 у мене стався конфлікт з дитячим футбольним тренером через викладання російською попросив його та попередив, що мої три сини послуговуються українською, але цей хахаол (прізвище Ма...-ко) вперто продовжує своє через раз с/ш Олімп на Кирилівській от що з такими баранами робити ?
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+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:52
Так ты не суда, ты в СБУ на него донос напиши...
Ответить
+1
-2
fan sd
05.01.2022 в 19:02
всё гавкаешь .....
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
05.01.2022 в 18:54
В Латвии есть запрет на русский, только нац. язык и английский в детском футболе. Это здорово. Но общество у нас не готово. Будьте проще. А не нравится тренер русскоязычный - ищите другого, у нас же есть свобода выбора.
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0
0
Caballero (DC)
05.01.2022 в 18:41
Из Шевченко прозвучал голос крови - кцапской крови низшего хохляцкого сорта.
Ответить
+6
-2
Lion Killer (Львів)
05.01.2022 в 18:56
та ладно, скільки йому тоді було років? І то йде від виховання, середовища. Зараз він в такому руслі швидше за все не думає. І такої **ні не зморозить. А то шо Толочко шось сказанув - ну так треба чимось увагу привернути. Тут роздувається проблема з нічого.
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+2
0
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:29
Помітив одне: тільки мовне питання чи десь промайне слово "Бандера", як відразу на сайт сповзаються даунбасята, крисята та інша наволоч зі своїми страхами...Молодець, Степан Андрійович!!! Його до цих пір бояться вороги України!
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+7
-5
Krivbass6 (Кривой Рог)
05.01.2022 в 18:31
Ответить
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:32
Горько, целуйтесь!
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+4
-6
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:34
сєпарок, скажи чесно, 1 січня ти святкував День народження Степана Андрійовича Бандери?
+6
-4
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:37
Нет, я столько бы и не выпил... А ты?
+3
-4
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:40
А я його кожен рік святкую, так само як і ти, і твої зайвохромосомні брати по розуму із рашки, тільки вони цього не знають, але відразу всираються, вартує тільки назвати його ім'я...
+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:42
А тосты с вытянутой рукой произносишь?
+1
-4
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:44
Его день рождения я уже пропустил, напомни, когда у него день смерти?
+1
-3
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:45
Жертва раша тудей, піди застрелься. Цим ти зробиш світ чистішим.
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:50
Вссё решено, в сследующий раз приду в ссадик и вссем детям объявлю, что Новый Год отменяетсся, подарков не будет: будем праздновать День Бандеры! Вот детишки охренеють от такой то радоссти...
+1
-2
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:52
Та ні, вони просто всцються та всруться...ССадок же ж в рашці...
+1
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.01.2022 в 18:53
Мумия , так ты ещё только в садик ходишь?. Вот почему ты такой несмышленыш
+1
-2
Dalskyi (Sviaschene)
05.01.2022 в 18:28
Луксор, по тємє рєшаєтє вы, а в нормальному суспільстві це називається по другому.
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 19:02
інакше?
Ответить
0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
05.01.2022 в 18:27
Ну сейчас это звучит как комплимент
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+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
05.01.2022 в 18:20
Странный материал + вообще ни о чем(. Один Бог знает кому и зачем он понадобился …
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+4
-1
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ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:23
Да действительно, такая тайна, такая тайна...
Ответить
+1
-4
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
05.01.2022 в 18:18
Нічого дивного,нас в армії все так називали.
Ответить
+1
0
KadimXa (Харьков)
05.01.2022 в 18:08
Ну не знаю. Для украинца слова ты бандеровец не должно являться оскорблением.
Ответить
+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:10
Ответить
+3
-6
fan sd
05.01.2022 в 19:03
убогий полечи голову
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
05.01.2022 в 18:41
Это смотря для какого украинца.Спросите у тех,чьих родителей фашистские холуи вели в Бабий Яр
Ответить
+2
-5
Dr. House (Поділля)
05.01.2022 в 18:45
Бабуин, так это фашистские холуи вели, которые стали прислуживать немцам, так же как и совецкие большевики-коммунисты массово уничтожали людей. Причём здесь к Бабьему Яру Бандера? Тебе на пальме кокосом совсем бошку прибило
+3
-1
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:47
А що, в лугандонії вже пальми ростуть?
+2
-1
Dimoncho (Kharkiv)
05.01.2022 в 18:07
решил похайповать на имени Шевченко и на теме национальной розни
Ответить
+8
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:11
Ответить
+3
-6
simply_the_best (Львов)
05.01.2022 в 18:03
Андрюшка как футболист Бог, а тренер и человек- гАвнище
Ответить
+4
-8
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:09
Вы определитесь: "бандеревцы" - это для вас гордость или оскорбление?
Ответить
+5
-6
Dalskyi (Sviaschene)
05.01.2022 в 18:17
Так все і так давно ясно, даунбас він в африці, а всі інші вас в рот мають. Ну які тут образи.
+5
-4
avatar
ascent (Луксор)
05.01.2022 в 18:17
А по теме, что можешь сказать?
+2
-5
Algrab (Костопiль)
05.01.2022 в 18:21
Даунбасяни вже прискакали. Зараз ще крисянин намалюється...По темі: п н х, сєпари.
+5
-2
krakow (Херсон)
05.01.2022 в 18:22
Не могу определиться.Понятия не имею о каких деревцах идет речь.Еще и забаненых.
0
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