Официально: Минай представит главного тренера на следующей неделе

" Минай " выйдет из зимнего отпуска 14 января. Именно в это день команда в Ужгороде проведёт свою первую тренировку.

Как сообщает официальный сайт клуба, тренировку будет проводить уже новый главный тренер, который будет представлен на следующей неделе.

Что касается информации о месте и дате проведения сборов, то она будет обнародована в ближайшее время.

Отметим, что по имеющейся информации, главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран.

Также напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.