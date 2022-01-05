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Официально: Минай представит главного тренера на следующей неделе
Команда выйдет из отпуска 14 января
Олександр Приходько
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Как сообщает официальный сайт клуба, тренировку будет проводить уже новый главный тренер, который будет представлен на следующей неделе.
Что касается информации о месте и дате проведения сборов, то она будет обнародована в ближайшее время.
Отметим, что по имеющейся информации, главным претендентом на вакантную должность по-прежнему остается Владимир Шаран.
Также напомним, что "Минай" после осенней части чемпионата с 10 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
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