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"Вакцинирован – значит защищен" - Ризнык снялся в ролике в поддержку вакцинации от ковида
В Полтаве заботятся о болельщиках
скриншот youtube
Голкипер "
"Футбол объединяет миллионы украинцев. Когда вы на трибунах, у нас больше сил и легче дается победа. Ваша поддержка очень важна для нас, но ковид воспрепятствовал. Стадионы стали пустыми.
Я вакцинировался от ковида с целью защитить себя, чтобы вместе с нашей командой добывать новые победы. Вакцинирован – значит защищен", – сказал Ризнык.
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