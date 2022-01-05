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"Вакцинирован – значит защищен" - Ризнык снялся в ролике в поддержку вакцинации от ковида

Премьер-лига
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В Полтаве заботятся о болельщиках

"Вакцинирован – значит защищен" - Ризнык снялся в ролике в поддержку вакцинации от ковида

скриншот youtube

Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в поддержку вакцинации от коронавируса на стадионе имени Бутовского в Полтаве снялся в видеоролике.

"Футбол объединяет миллионы украинцев. Когда вы на трибунах, у нас больше сил и легче дается победа. Ваша поддержка очень важна для нас, но ковид воспрепятствовал. Стадионы стали пустыми.

Я вакцинировался от ковида с целью защитить себя, чтобы вместе с нашей командой добывать новые победы. Вакцинирован – значит защищен", – сказал Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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