Голкипер " Ворсклы " Дмитрий Ризнык в поддержку вакцинации от коронавируса на стадионе имени Бутовского в Полтаве снялся в видеоролике.

"Футбол объединяет миллионы украинцев. Когда вы на трибунах, у нас больше сил и легче дается победа. Ваша поддержка очень важна для нас, но ковид воспрепятствовал. Стадионы стали пустыми.

Я вакцинировался от ковида с целью защитить себя, чтобы вместе с нашей командой добывать новые победы. Вакцинирован – значит защищен", – сказал Ризнык.