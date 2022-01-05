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Вирт: Вересу пока сложно приглашать футболистов как Тотовицкий, Юрченко, Калитвинцев, Будковский
Наставник Вереса рассказал о трансферных планах клуба
Фото: НК Верес
Главный тренер "
– Маргаряна на просмотре точно не будет, он может оказаться в "Вересе" только после подписания полноценного контракта. Англичанин – этот тот воспитанник "Ливерпуля", о котором говорил Иван Надеин.
– Агент Старриджа говорил, что украинский клуб мог подписать Дэниэла, а зимой снова будет пытаться оформить трансфер. Это не "Верес"?
– Нет, точно нет.
Пока у нас все на стадии переговоров, но не думаю, что будет много новичков. Может, 3-4, потому что у нас есть проблемные позиции, которые нужно усиливать. Также с нами на сборы поедут, возвращаем их из аренды из "Ужгорода", голкипер Вадим Ющишин, защитник Александр Савошко и форвард Николай Гайдучик – наши молодые футболисты.
– Кроме Гегедоша, Немчанинова, Тимофеенко и Бабийчука, кто-то еще может покинуть "Верес"?
– Все может быть. К возобновлению чемпионата еще есть время, кто-то может уйти в аренду, кто-то может покинуть клуб. Это зависит от числа футболистов, которых мы подпишем. Решать уже будем на сборах, кто как себя проявит. Это нормальный рабочий процесс – одни футболисты идут, другие приходят.
– Гегедош и Немчанинов перешли в "Перемогу", Тимофеенко тоже может там оказаться. Вы договорились о сотрудничестве с этим клубом в плане поставки игроков?
– Нет, это сами футболисты нашли себе такие варианты. Пусть играют.
– "Колос" перехватил у "Вереса" Тотовицкого, а могут ли оказаться в ровенском клубе Юрченко, Калитвинцев, Будковский?
– Нет, нам сложно пока приглашать таких футболистов. Я прекрасно понимал, что на 99,9% Тотовицкий не мог оказаться в нашем клубе. Хотеть и подписать – это разные вещи.
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