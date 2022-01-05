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"Ходят слухи, что Металлист подписал Поблете" - Ярославский намекнул на очередной трансфер харьковчан
Аргентинский опорник уже зимой переедет в Харьков
Президент "
"Ходят слухи, я сам прочитал, что "Металлист" уже подписал Поблете. Ходят слухи…
Я сам пока ни опровергнуть, ни подтвердить не могу, оставим в том состоянии, в котором оно есть.
Ну и еще будут трансферы. Без тех, что уже оформлены, будет еще не один", - сказал Ярославский.
Ранее сообщалось, что харьковчане подпишут контрактное соглашение с футболистом на 3,5 года.
В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 матчей за "Велес" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачи. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.
Ранее Поблете также играл за "Колон", "сан-Лоренсо", французский "Мец" и чилийскую "Ла-Серена".
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