"Ходят слухи, что Металлист подписал Поблете" - Ярославский намекнул на очередной трансфер харьковчан

Президент " Металлиста " Александр Ярославский прозрачно намекнул о подписании 28-летнего опорного полузащитника аргентинского "Велес Сарсфилд" Херонимо Поблете.

"Ходят слухи, я сам прочитал, что "Металлист" уже подписал Поблете. Ходят слухи…

Я сам пока ни опровергнуть, ни подтвердить не могу, оставим в том состоянии, в котором оно есть.

Ну и еще будут трансферы. Без тех, что уже оформлены, будет еще не один", - сказал Ярославский.

Ранее сообщалось, что харьковчане подпишут контрактное соглашение с футболистом на 3,5 года.