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"Ходят слухи, что Металлист подписал Поблете" - Ярославский намекнул на очередной трансфер харьковчан

Премьер-лига
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Аргентинский опорник уже зимой переедет в Харьков

"Ходят слухи, что Металлист подписал Поблете" - Ярославский намекнул на очередной трансфер харьковчан

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Президент "Металлиста" Александр Ярославский прозрачно намекнул о подписании 28-летнего опорного полузащитника аргентинского "Велес Сарсфилд" Херонимо Поблете.

"Ходят слухи, я сам прочитал, что "Металлист" уже подписал Поблете. Ходят слухи…

Я сам пока ни опровергнуть, ни подтвердить не могу, оставим в том состоянии, в котором оно есть.

Ну и еще будут трансферы. Без тех, что уже оформлены, будет еще не один", - сказал Ярославский.

Ранее сообщалось, что харьковчане подпишут контрактное соглашение с футболистом на 3,5 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 матчей за "Велес" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачи. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

Ранее Поблете также играл за "Колон", "сан-Лоренсо", французский "Мец" и чилийскую "Ла-Серена".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Херонимо Поблете
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Источник:
Football Hub

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