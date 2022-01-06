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Днепр-1 заинтересован в подписании еще одного игрока Зари - источник
Эти футболисты когда-то выступали за ФК "Днепр"
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Ранее была информация о том, "Днепр-1” проявляет интерес к полузащитнику “Зари” Максиму Лунева. Однако, как сообщает Teleggram-канал "Днепрянин", команда Игоря Йовичевича заинтересована в приобретении еще одного игрока луганчан - Владислава Кочергина.
Стоит добавить, что эти футболисты когда-то выступали за ФК "Днепр".
Приоритетным вариантом является именно Кочергин, у которого летом истекает контракт с "Зарей". Сам футболист тоже не прочь вернуться в не в чужой для него город.
Что касается Лунева, то препятствием для перехода является действующий контракт луганской команды с игроком. В настоящее время "Днепр-1" не желает платить средства за этот трансфер, но сам Лунев остается на радарах клуба.
23-летний Лунев за луганский клуб играет с 2017 года. Тогда же "Заря" подписала и 25-летнего Кочергина.
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