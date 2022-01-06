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Один из лидеров Динамо. Виталий Буяльский отмечает день рождения
Поздравляем именинника
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Сегодня, 6 января, свой 29-й день рождения празднует один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский.
Полузащитник защищает цвета столичного клуба с 2010 гола, дебютировав за первую команду в 16-летнем возрасте в 2011 году. В общей сложности Виталий сыграл в "бело-синей" футболке 253 матча, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил 50 мячей, став 12-м динамовцем, покорившим этот голевой рубеж во времена независимости.
Буяльский является трехкратным чемпионом Украины в составе "Динамо", также трижды выигрывал Кубок Украины и еще четыре раза триумфовал в Суперкубке Украины.
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