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Один из лидеров Динамо. Виталий Буяльский отмечает день рождения

Премьер-лига
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Поздравляем именинника

Один из лидеров Динамо. Виталий Буяльский отмечает день рождения

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 6 января, свой 29-й день рождения празднует один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский.

Полузащитник защищает цвета столичного клуба с 2010 гола, дебютировав за первую команду в 16-летнем возрасте в 2011 году. В общей сложности Виталий сыграл в "бело-синей" футболке 253 матча, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил 50 мячей, став 12-м динамовцем, покорившим этот голевой рубеж во времена независимости.

Буяльский является трехкратным чемпионом Украины в составе "Динамо", также трижды выигрывал Кубок Украины и еще четыре раза триумфовал в Суперкубке Украины.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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