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Тотовицкий: Хочу помогать Колосу развиваться и прогрессировать
Хавбек - о переходе в ковалевский клуб
Фото: ФК Десна
Новоиспеченный полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий рассказал о переходе в клуб из Ковалевки.
– В "Колос" пришел с хорошим настроением и положительными эмоциями. Я хочу помогать клубу развиваться и прогрессировать. И, конечно, сам хочу прогрессировать вместе с командой.
– Следил за "Колосом" в последние сезоны?
– Да, конечно, следил. Мы ведь в одном чемпионате играли, и "Колос" последние два сезона был нашим прямым конкурентом за попадание в еврокубки. Когда в первый сезон команда получила пропуск в Лигу Европы, я не сказал бы, что меня это сильно удивило. Судя по тому, как клуб развивается, какая инфраструктура, какие амбиции. Импонировало, что ковалевская команда всегда была с характером, бойцовскими качествами. Поэтому логично, что команда прогрессировала благодаря отношению руководства, отношению президента клуба – в современном футболе это дорого стоит.
– А как вообще у тебя возник вариант с "Колосом"?
– У меня заканчивался контракт с "Десной", а по правилам за полгода до завершения контракта можно вести переговоры с другими клубами. Поэтому через несколько месяцев я уже общался с представителями "Колоса". Меня спросили, есть ли у меня желание играть в клубе? Я ответил, что желание, конечно, есть. А уже ближе к завершению первой половины чемпионата со мной снова связались руководители "Колоса", и мы уже начали предметно вести переговоры, — сказал Тотовицкий.
Последние два года Андрей провел в “Десне”, записав в свой актив 16 голов и 9 ассистов в 47 матчах.
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