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Санжар: 16 клубов - самый оптимальный вариант для УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист считает, что в Украине хороший чемпионат

Санжар: 16 клубов - самый оптимальный вариант для УПЛ

Новина українською

Известный тренер Роман Санжар считает, что в Украинской Премьер-лиги хороший уровень чемпионата.

"У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из первой лиги придут "Металлист" и "Кривбасс", которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется.

Уверен, 16 клубов — самый оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом", - заявил Санжар.

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В статье: Роман Санжар
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
06.01.2022 в 15:47
нужно 10-12 команд для уровня чемпионата.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.01.2022 в 16:01
Купи собі 10-12 грамів курячого мозку. Це вже буде краще, ніж те, що в тебе зараз.
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jmen2986 (Kiev)
06.01.2022 в 15:38
В том-то и дело,если не уродила пшеница,буряк и кукуруза,половине клубов нечего делать в премьер лиге
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