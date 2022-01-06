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Санжар: 16 клубов - самый оптимальный вариант для УПЛ
Специалист считает, что в Украине хороший чемпионат
Известный тренер Роман Санжар считает, что в Украинской Премьер-лиги хороший уровень чемпионата.
"У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из первой лиги придут "Металлист" и "Кривбасс", которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется.
Уверен, 16 клубов — самый оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом", - заявил Санжар.
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