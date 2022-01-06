Санжар: 16 клубов - самый оптимальный вариант для УПЛ

Известный тренер Роман Санжар считает, что в Украинской Премьер-лиги хороший уровень чемпионата.

"У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из первой лиги придут "Металлист" и "Кривбасс", которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется.

Уверен, 16 клубов — самый оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом", - заявил Санжар.