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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце
Официальное представление состоится 9 января
Фото: ФК Шахтер Солигорск
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В формировании тренерского штаба 56-летний специалист не намерен изменять своим традициям, полностью полагаясь на хорошо знакомых ему по работе в том же "Черноморце", азербайджанской "Габале" и белорусском "Шахтере" (Солигорск) коллег.
В список доверенных лиц Григорчука более десяти лет кряду входят Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.
Известно также, что работавшие в клубе на протяжении минувшего календарного года Алексей Антонов и Алексей Гай сохранят свой тренерский статус в "Черноморце". Оба не один сезон провели под руководством Романа Григорчука в качестве игроков "Черноморца" и "Габалы".
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