Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце

У " Черноморца " идут последние приготовления к 9 января - первому рабочему дню нового 2022 года. В его программу войдет не только вылет на тренировочный сбор в Турцию, но и предваряющая его пресс-конференция.

В формировании тренерского штаба 56-летний специалист не намерен изменять своим традициям, полностью полагаясь на хорошо знакомых ему по работе в том же "Черноморце", азербайджанской "Габале" и белорусском "Шахтере" (Солигорск) коллег.

В список доверенных лиц Григорчука более десяти лет кряду входят Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.

Известно также, что работавшие в клубе на протяжении минувшего календарного года Алексей Антонов и Алексей Гай сохранят свой тренерский статус в "Черноморце". Оба не один сезон провели под руководством Романа Григорчука в качестве игроков "Черноморца" и "Габалы".