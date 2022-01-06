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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце

Премьер-лига
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Официальное представление состоится 9 января

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

У "Черноморца" идут последние приготовления к 9 января - первому рабочему дню нового 2022 года. В его программу войдет не только вылет на тренировочный сбор в Турцию, но и предваряющая его пресс-конференция.

В формировании тренерского штаба 56-летний специалист не намерен изменять своим традициям, полностью полагаясь на хорошо знакомых ему по работе в том же "Черноморце", азербайджанской "Габале" и белорусском "Шахтере" (Солигорск) коллег.

В список доверенных лиц Григорчука более десяти лет кряду входят Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.

Известно также, что работавшие в клубе на протяжении минувшего календарного года Алексей Антонов и Алексей Гай сохранят свой тренерский статус в "Черноморце". Оба не один сезон провели под руководством Романа Григорчука в качестве игроков "Черноморца" и "Габалы".

Ранее мы сообщали о том, что в лонг-лист возможных новичков одесского клуба вошёл экс-защитник донецкого "Шахтера".

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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