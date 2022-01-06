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Динамо не будет продавать Цитаишвили. Его рассматривают как возможную замену Цыганкову

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне отклонили предложение Слована

Динамо не будет продавать Цитаишвили. Его рассматривают как возможную замену Цыганкову

Новина українською

Киевское "Динамо" ответило отказом "Словану" из Братиславы на предложение о продаже хавбека киевлян Георгия Цитаишвили, сообщает GOAL.GE.

Киевляне отклонили предложение в размере 2 млн евро.

Отмечается, что киевский клуб не готов продавать его, потому что Цитаишвили входит в планы главного тренера Мирчи Луческу.

Следующие полгода 21-летний игрок проведет в аренде в "Черноморце", а летом вернется в "Динамо". Его рассматривают как замену Виктору Цыганкову, который может быть продан в другой клуб.

Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1,20 млн евро.

В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.

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В статье: Динамо (Киев) Слован (Братислава) Георгий Цитаишвили
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Источник:
GOAL.GE

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Комментарии (5)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.01.2022 в 17:59
Циганкова ніхто не придбає. Хіба поляки, турки чи угорці, і те, коли опезешники цінник знизять.
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Чебурек (odessa)
06.01.2022 в 17:37
В мае этого года сменил гражданство))
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GRaFkiyv (Фриско)
06.01.2022 в 17:30
В факсе кончилась бумага
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таврия19752009 (симферополь)
06.01.2022 в 17:27
Золотая клетка Динамо
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таврия19752009 (симферополь)
06.01.2022 в 17:19
А продадут Цыганкова в 30 лет))))
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