Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не будет продавать Цитаишвили. Его рассматривают как возможную замену Цыганкову
Киевляне отклонили предложение Слована
Киевское "
Киевляне отклонили предложение в размере 2 млн евро.
Отмечается, что киевский клуб не готов продавать его, потому что Цитаишвили входит в планы главного тренера Мирчи Луческу.
Следующие полгода 21-летний игрок проведет в аренде в "Черноморце", а летом вернется в "Динамо". Его рассматривают как замену Виктору Цыганкову, который может быть продан в другой клуб.
Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1,20 млн евро.
В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.
Популярное сейчас
- Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании
- Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина
- Поединок Аталанта – Торино сыгран не будет, однако команде Гасперини все равно придется выйти на поле
- "Это больно, нам его не хватает" - Палкин рассказал, когда Ахметов вернется на стадион
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО