Динамо не будет продавать Цитаишвили. Его рассматривают как возможную замену Цыганкову

Киевское " Динамо " ответило отказом "Словану" из Братиславы на предложение о продаже хавбека киевлян Георгия Цитаишвили, сообщает GOAL.GE.

Киевляне отклонили предложение в размере 2 млн евро.

Отмечается, что киевский клуб не готов продавать его, потому что Цитаишвили входит в планы главного тренера Мирчи Луческу.

Следующие полгода 21-летний игрок проведет в аренде в "Черноморце", а летом вернется в "Динамо". Его рассматривают как замену Виктору Цыганкову, который может быть продан в другой клуб.

Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 15 матчей в аренде за "Черноморец" и забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1,20 млн евро.

В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.