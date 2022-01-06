Тотовицкий: Игроку тяжело постоянно находиться в аренде, но это часть футбольного бизнеса

Новичок " Колоса ", полузащитник Андрей Тотовицкий высказался о своих предыдущих этапах карьеры.

- Как бы ты оценил свой этап в "Десне" и еще раньше свой бельгийский этап в "Кортрейке"?

– С профессиональной точки зрения считаю, что я себя хорошо проявил в "Десне". Я переходил в черниговскую команду из "Шахтера", где у меня не было игровой практики. В "Десне" я получил все, что хотел как футболист, в плане футбола. Я стабильно играл за команду, мы сражались за еврокубки. Поэтому я положительно оцениваю этот период.

Это относится и к бельгийскому этапу. Считаю, что и там себя хорошо проявил. Показатель – каждое трансферное окно со мной связывалось с "Кортрейкой" и пыталось меня вернуть. И даже в декабре, когда я договаривался с "Колосом", они интересовались моим переездом в Бельгию. Но я им ответил, что уже принял предложение "Колоса".

- В "Шахтере" ты восемь лет был в арендах в разных клубах, а в "Десну" уже пришел как полноценный игрок. Надоело быть постоянно в аренде, или это часть бизнеса?

- Понятно, что игроку тяжело постоянно в аренде находиться. Несколько иное отношение – одно дело, когда ты на контракте у команды и выступаешь за клуб, другое дело, когда ты играешь в аренде. Но ведь вы правильно сказали – это часть нашего футбольного бизнеса.