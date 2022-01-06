"У нас нет таких переговоров" - Слован отрицает информацию по Цитаишвили

Генеральный директор братиславского "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал информацию об интересе клуба к хавбеку " Динамо " Георгию Цитаишвили.

"Информация о якобы приезде Цитаишвили в "Слован" не соответствует действительности.

Мы отрицаем обнародованную информацию о предполагаемых переговорах между нашим клубом, игроком и его клубом. У нас нет таких переговоров", - сказал Кмотрик.