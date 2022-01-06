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"У нас нет таких переговоров" - Слован отрицает информацию по Цитаишвили

Премьер-лига
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В словацком клубе все отрицают

"У нас нет таких переговоров" - Слован отрицает информацию по Цитаишвили

Фото: facebook.com/fcdynamoua

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Генеральный директор братиславского "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал информацию об интересе клуба к хавбеку "Динамо" Георгию Цитаишвили.

"Информация о якобы приезде Цитаишвили в "Слован" не соответствует действительности.

Мы отрицаем обнародованную информацию о предполагаемых переговорах между нашим клубом, игроком и его клубом. У нас нет таких переговоров", - сказал Кмотрик.

Ранее сообщалось о том, что "Слован" предложил "Динамо" 2 млн евро за Цитаишвили, однако киевский клуб ответил отказом.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Слован (Братислава) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ŠPORT.sk

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