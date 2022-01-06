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"У нас нет таких переговоров" - Слован отрицает информацию по Цитаишвили
В словацком клубе все отрицают
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Генеральный директор братиславского "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал информацию об интересе клуба к хавбеку "
"Информация о якобы приезде Цитаишвили в "Слован" не соответствует действительности.
Мы отрицаем обнародованную информацию о предполагаемых переговорах между нашим клубом, игроком и его клубом. У нас нет таких переговоров", - сказал Кмотрик.
Ранее сообщалось о том, что "Слован" предложил "Динамо" 2 млн евро за Цитаишвили,
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