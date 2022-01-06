Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов: Рассчитываю, что Безуглый может стать одним из лидеров Металлиста 1925
Пока что у харьковчан один зимний новичок
Главный тренер "
— Когда команда собирается после отпуска и где проведет зимние сборы?
— До 13-го января ребята в отпуске. Потом, в течение пары дней все футболисты пройдут тщательное медицинское обследование. С 15-го по 24-е января наша команда будет тренироваться в Харькове на нашей базе. 25-го января мы вылетаем в Анталью, где и пройдут наши сборы. Домой мы вернемся 19-го февраля. Мы запланировали проведение 8 контрольных матчей. Соперники? Сейчас этот вопрос обсуждается с организаторами сборов.
— Какие изменения в составе будут в "Металлисте 1925" зимой?
— Пока мы подписали контракт только с защитником Никитой Безуглым. Я его хорошо знаю – вместе мы работали в "Шахтере". Он может закрыть сразу две позиции в обороне (центрального и правого защитника), а также он может успешно отыграть в опорной зоне. Рассчитываю, что Безуглый может стать одним из лидеров команды.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Андрей Лунин
- Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20
- Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
- "Это больно, нам его не хватает" - Палкин рассказал, когда Ахметов вернется на стадион
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО