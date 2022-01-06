Кривенцов: Рассчитываю, что Безуглый может стать одним из лидеров Металлиста 1925

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов рассказал о зимних планах команды.

— Когда команда собирается после отпуска и где проведет зимние сборы?

— До 13-го января ребята в отпуске. Потом, в течение пары дней все футболисты пройдут тщательное медицинское обследование. С 15-го по 24-е января наша команда будет тренироваться в Харькове на нашей базе. 25-го января мы вылетаем в Анталью, где и пройдут наши сборы. Домой мы вернемся 19-го февраля. Мы запланировали проведение 8 контрольных матчей. Соперники? Сейчас этот вопрос обсуждается с организаторами сборов.

— Какие изменения в составе будут в "Металлисте 1925" зимой?

— Пока мы подписали контракт только с защитником Никитой Безуглым. Я его хорошо знаю – вместе мы работали в "Шахтере". Он может закрыть сразу две позиции в обороне (центрального и правого защитника), а также он может успешно отыграть в опорной зоне. Рассчитываю, что Безуглый может стать одним из лидеров команды.