Трубин: Если будет возможность, планирую и дальше заниматься боксом

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин рассказал, какими видами спорта он занимался в отпуске.

– В инстаграме был пост о новых для тебя видах спорта – гольфе, теннисе. Плюс уже в Украине добавился бокс. Что кроме футбола тебе больше нравится и что легче дается?

– Да, на отдыхе один раз попробовал гольф – не особенно понравилось. Может быть, потому что я не знаю, как правильно, и не получил максимальных эмоций. Теннис – прикольно. Каждый вид спорта по-своему интересен, дает что-то новое, позволяет расслабиться во время отдыха.

А бокс – это для подготовки к сезону. Там много движений и специфической работы, которая в будущем, я думаю, может мне помочь.

– Планируешь и дальше заниматься боксом?

– Не с такой частотой, но если будет возможность, то да. Это будет зависеть от тренировочного процесса и времени. Пока есть возможность, хожу.

– Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?

– Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.