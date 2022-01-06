  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трубин: Если будет возможность, планирую и дальше заниматься боксом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Если будет возможность, планирую и дальше заниматься боксом

Премьер-лига
(1 голосов)

На отдыхе кипер попробовал разные виды спорта

Трубин: Если будет возможность, планирую и дальше заниматься боксом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, какими видами спорта он занимался в отпуске.

– В инстаграме был пост о новых для тебя видах спорта – гольфе, теннисе. Плюс уже в Украине добавился бокс. Что кроме футбола тебе больше нравится и что легче дается?

– Да, на отдыхе один раз попробовал гольф – не особенно понравилось. Может быть, потому что я не знаю, как правильно, и не получил максимальных эмоций. Теннис – прикольно. Каждый вид спорта по-своему интересен, дает что-то новое, позволяет расслабиться во время отдыха.

А бокс – это для подготовки к сезону. Там много движений и специфической работы, которая в будущем, я думаю, может мне помочь.

– Планируешь и дальше заниматься боксом?

– Не с такой частотой, но если будет возможность, то да. Это будет зависеть от тренировочного процесса и времени. Пока есть возможность, хожу.

– Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?

– Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...