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Трубин: Если будет возможность, планирую и дальше заниматься боксом
На отдыхе кипер попробовал разные виды спорта
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
– В инстаграме был пост о новых для тебя видах спорта – гольфе, теннисе. Плюс уже в Украине добавился бокс. Что кроме футбола тебе больше нравится и что легче дается?
– Да, на отдыхе один раз попробовал гольф – не особенно понравилось. Может быть, потому что я не знаю, как правильно, и не получил максимальных эмоций. Теннис – прикольно. Каждый вид спорта по-своему интересен, дает что-то новое, позволяет расслабиться во время отдыха.
А бокс – это для подготовки к сезону. Там много движений и специфической работы, которая в будущем, я думаю, может мне помочь.
– Планируешь и дальше заниматься боксом?
– Не с такой частотой, но если будет возможность, то да. Это будет зависеть от тренировочного процесса и времени. Пока есть возможность, хожу.
– Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?
– Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.
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