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Заря выйдет из отпуска 10 января

Премьер-лига
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Луганчане одними из первых выходят из отпуска

Заря выйдет из отпуска 10 января

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря" сообщила, что команда выйдет из отпуска 10 января - игроки соберутся на учебно-тренировочной базе в Запорожье.

После традиционного медосмотра команда приступит к короткому сбору на месте и до 15 января включительно луганчане будут тренироваться в Запорожье, а 16 числа отправятся в Турцию.

Напомним, что впереди у команды будут два турецких сбора. Первый – с 16 января по 1 февраля, а второй – с 5 по 17 февраля. Оба сбора команда проведет в отеле Susesi Luxury Resort в Белеке.

На первом сборе запланировано четыре спарринга. 19 января с польским футбольным клубом "Погонь", 23-го из "Актобе", 27 числа с польским "Ракувом", а завершит цикл матчем с сербским "Спартаком" 31 января.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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