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Заря выйдет из отпуска 10 января
Луганчане одними из первых выходят из отпуска
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "
После традиционного медосмотра команда приступит к короткому сбору на месте и до 15 января включительно луганчане будут тренироваться в Запорожье, а 16 числа отправятся в Турцию.
Напомним, что впереди у команды будут два турецких сбора. Первый – с 16 января по 1 февраля, а второй – с 5 по 17 февраля. Оба сбора команда проведет в отеле Susesi Luxury Resort в Белеке.
На первом сборе запланировано четыре спарринга. 19 января с польским футбольным клубом "Погонь", 23-го из "Актобе", 27 числа с польским "Ракувом", а завершит цикл матчем с сербским "Спартаком" 31 января.
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