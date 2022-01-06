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Черноморец огласил планы на зимнее межсезонье

Премьер-лига
(1 голосов)

Два сбора, уже известны соперники на первом из них

Черноморец огласил планы на зимнее межсезонье

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

"Черноморец" определился с планами на зимнее межсезонье.

Во время зимнего антракта "моряки" проведут на турецком средиземноморье два тренировочных сбора.

Первый пройдет с 9 по 27 января. В этот период "Черноморец" запланировал шесть спаррингов:

  • 15 января — "Университатя" (Крайова, Румыния)
  • 19-го января — ФК "Мезёкёвешд" (Венгрия)
  • 22 января — "Дрита" (Гнилане, Косово)
  • 23 января — ФК "Приштина" (Косово)
  • 26-го января — "Шкупи" (Скопье, Северная Македония)
  • еще один соперник уточняется (на вторую игру 26 января)

Второй турецкий сбор состоится с 31 января по 18 февраля. Тренировочные матчи запланированы на 3-е, 6-е (два), 10-е, 13-е (два) и 17-е февраля.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
06.01.2022 в 20:21
нормально, выходим на график который был при ГРИ в лучшие годы
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