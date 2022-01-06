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Черноморец огласил планы на зимнее межсезонье
Два сбора, уже известны соперники на первом из них
instagram.com/chernomoretsfc
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Во время зимнего антракта "моряки" проведут на турецком средиземноморье два тренировочных сбора.
Первый пройдет с 9 по 27 января. В этот период "Черноморец" запланировал шесть спаррингов:
- 15 января — "Университатя" (Крайова, Румыния)
- 19-го января — ФК "Мезёкёвешд" (Венгрия)
- 22 января — "Дрита" (Гнилане, Косово)
- 23 января — ФК "Приштина" (Косово)
- 26-го января — "Шкупи" (Скопье, Северная Македония)
- еще один соперник уточняется (на вторую игру 26 января)
Второй турецкий сбор состоится с 31 января по 18 февраля. Тренировочные матчи запланированы на 3-е, 6-е (два), 10-е, 13-е (два) и 17-е февраля.
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Источник:ФК Черноморец
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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
06.01.2022 в 20:21
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