Черноморец огласил планы на зимнее межсезонье

" Черноморец " определился с планами на зимнее межсезонье.

Во время зимнего антракта "моряки" проведут на турецком средиземноморье два тренировочных сбора.

Первый пройдет с 9 по 27 января. В этот период "Черноморец" запланировал шесть спаррингов:

15 января — "Университатя" (Крайова, Румыния)

19-го января — ФК "Мезёкёвешд" (Венгрия)

22 января — "Дрита" (Гнилане, Косово)

23 января — ФК "Приштина" (Косово)

26-го января — "Шкупи" (Скопье, Северная Македония)

еще один соперник уточняется (на вторую игру 26 января)

Второй турецкий сбор состоится с 31 января по 18 февраля. Тренировочные матчи запланированы на 3-е, 6-е (два), 10-е, 13-е (два) и 17-е февраля.