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Не только Шаран. Еще один известный украинский тренер может возглавить Минай

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Времени у клуба осталось не так уж и много

Не только Шаран. Еще один известный украинский тренер может возглавить Минай

Петр Максимов

Новина українською

Не только Владимир Шаран претендует на должность главного тренера "Миная".

Как сообщает Footboom, в списке кандидатов также и известный украинский специалист Сергей Пучков.

Впрочем, пока что Пучков отказывается комментировать возможное назначение:

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом "Миная" я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать", - сказал Пучков.

Отметим, что "Минай" обещал назвать имя главного тренера на следующей неделе, когда команда выйдет из отпуска.

Напомним, что Пучков в сентябре 2021 года покинул "Таврию". В украине он также известен по работе с "Горняком-Спорт", запорожским "Металлургом", "Севастополем", "Кристаллом", "Николаевом".

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В статье: Сергей Пучков ФК Минай
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
06.01.2022 в 23:10
Ясно одно, что Минай - случайный попутчик в ПФЛ.
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Ракицкий (Питер)
06.01.2022 в 22:44
Пучков это уровень физрука в школе))))Для пердыва будет готовить Минаж
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SoLoMoN1607 (N .K)
06.01.2022 в 22:48
Ох будет связочка Минай+Пучков, контора будет довольна))
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