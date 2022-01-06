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Не только Шаран. Еще один известный украинский тренер может возглавить Минай
Времени у клуба осталось не так уж и много
Петр Максимов
Не только Владимир Шаран претендует на должность главного тренера "
Как сообщает Footboom, в списке кандидатов также и известный украинский специалист Сергей Пучков.
Впрочем, пока что Пучков отказывается комментировать возможное назначение:
"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом "Миная" я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать", - сказал Пучков.
Отметим, что "Минай" обещал назвать имя главного тренера на следующей неделе,
Напомним, что Пучков в сентябре 2021 года покинул "Таврию". В украине он также известен по работе с "Горняком-Спорт", запорожским "Металлургом", "Севастополем", "Кристаллом", "Николаевом".
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