Не только Шаран. Еще один известный украинский тренер может возглавить Минай

Не только Владимир Шаран претендует на должность главного тренера " Миная ".

Как сообщает Footboom, в списке кандидатов также и известный украинский специалист Сергей Пучков.

Впрочем, пока что Пучков отказывается комментировать возможное назначение:

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом "Миная" я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать", - сказал Пучков.

Отметим, что "Минай" обещал назвать имя главного тренера на следующей неделе, когда команда выйдет из отпуска .

Напомним, что Пучков в сентябре 2021 года покинул "Таврию". В украине он также известен по работе с "Горняком-Спорт", запорожским "Металлургом", "Севастополем", "Кристаллом", "Николаевом".