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СМИ: ФИФА обязала Десну выплатить 400 тысяч долларов румыну Диме

Премьер-лига
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Кажется, за Десну взялись серьезно

СМИ: ФИФА обязала Десну выплатить 400 тысяч долларов румыну Диме

Новина українською

ФИФА вынесла решение по долгу "Десны" перед румынским футболистом Константином Димой.

Как сообщает Meta-ratings , решением Палаты по разрешению споров ФИФА черниговский клуб обязан в ближайшее время выплатить игроку точную сумму в размере 407 600 долларов США. В противном случае "Десне" грозят серьезные санкции.

Также сообщается, что у клуба накопились и другие долги, не только спортивные. Впрочем, руководство занимает выжидательную позицию, в то же время ряд игроков уже покинули команду.

Еще у целой группы футболистов контракты заканчиваются летом нынешнего года, и продлевать их игроки не планируют.

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В статье: Десна (Чернигов) Константин Дима
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Источник:
Meta Ratings

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