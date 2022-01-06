СМИ: ФИФА обязала Десну выплатить 400 тысяч долларов румыну Диме

ФИФА вынесла решение по долгу " Десны " перед румынским футболистом Константином Димой.

Как сообщает Meta-ratings , решением Палаты по разрешению споров ФИФА черниговский клуб обязан в ближайшее время выплатить игроку точную сумму в размере 407 600 долларов США. В противном случае "Десне" грозят серьезные санкции.

Также сообщается, что у клуба накопились и другие долги, не только спортивные. Впрочем, руководство занимает выжидательную позицию, в то же время ряд игроков уже покинули команду.

Еще у целой группы футболистов контракты заканчиваются летом нынешнего года, и продлевать их игроки не планируют.