Львов определился ещё с двумя спарринг-партнерами

ФК "Львов" одним из первых среди украинских команд отправится на зарубежный сбор – в Турцию.

Он будет продолжаться с 16 января по 17 февраля. Запланированы восемь контрольных матчей, шесть спарринг-партнеров львовян уже определены.

Подопечные Олега Дулуба будут выяснять отношения с австрийским "Хартбергом", словацким "Татраном", грузинским "Динамо", чешским клубом "Теплице".

Также появилась договоренность на еще два спарринга: 30 января – с сербской "Радничкой" и 7 февраля - с румынской "Чиксередой". Перед отъездом домой львовяне проведут еще два контрольных поединка, соперники уточняются.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Львов" сыграет 26 февраля в гостях с "Александрией.