Черноморец объявил об уходе Авагимяна

Вингер"Черноморца" Артур Авагимян официально покидает одесский клуб.

24-летний Авагимян защищал цвета "моряков" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, где забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.

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Ранее СМИ сообщали о том, что Авагимян ведет переговоры с "Александрией".