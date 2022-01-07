Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец объявил об уходе Авагимяна
Вингер стал свободным агентом
Вингер"Черноморца" Артур Авагимян официально покидает одесский клуб.
24-летний Авагимян защищал цвета "моряков" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, где забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.
Ранее СМИ сообщали о том, что Авагимян ведет переговоры с "Александрией".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Черноморец
Популярное сейчас
- Кто такой Богдан Милованов, выбивший Вильярреал из Кубка - краткая справка
- Брентфорд как явление: аналитический футбол и скандинавский оптимизм
- Здесь Салах, Мане и лучший бомбардир ЛЧ. Что нужно знать о будущем Кубке Африки
- 15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergejsmelanec057 (одесса)
07.01.2022 в 12:45
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
07.01.2022 в 11:42
Ответить
+1
0
jnp49 (ОДЕССА)
07.01.2022 в 11:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...