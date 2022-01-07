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Черноморец объявил об уходе Авагимяна

Премьер-лига
(2 голосов)

Вингер стал свободным агентом

Черноморец объявил об уходе Авагимяна

Новина українською

Вингер"Черноморца" Артур Авагимян официально покидает одесский клуб.

24-летний Авагимян защищал цвета "моряков" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, где забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.

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Ранее СМИ сообщали о том, что Авагимян ведет переговоры с "Александрией".

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В статье: Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (3)
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sergejsmelanec057 (одесса)
07.01.2022 в 12:45
Неправильно поступает.Чем Александрия лучше?Артур,я тебя не понимаю вообще.Если идти,то идти более сильный клуб-ЗАРЯ,Днепр-1,Ворскла.Не думаю,что Александрия сильнее Черноморца,и нет уверенности,что ты там будешь таким-же лидером,как в Черноморце.Глупый поступок.Разве что там обещали больше платить.Очень жаль,что ты сделал такой выбор.Лучше синица в руках,чем журавль в небе.
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2022 в 11:42
только не в Александрию --что его не устроило в ЧО новая команда -тренера --наверно бабки
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jnp49 (ОДЕССА)
07.01.2022 в 11:33
ПЕЧАЛЬНО...
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