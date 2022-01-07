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Скандальный легионер Динамо заинтересовал клуб из Греции
Сейчас он играет на правах аренды в Лиге 1
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды, может продолжить карьеру в Греции.
Как сообщает metrosport.gr, 26-летний футболист заинтересовал "Арис", активно занимающийся поиском игроков для усиления своего состава.
Отмечается, что игрок сборной Люксембурга - лишь один из многих футболистов, находящихся в сфере интересов греческого клуба.
В последнее время Родригес перестал играть за "Труа" из-за конфликта с теперь уже бывшим тренером команды Лораном Батлесом. Также Жерсон опоздал на первую тренировку клуба в новом году.
К слову, "Арис" занимает 7-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 21 балл в 16 матчах.
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