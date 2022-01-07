  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скандальный легионер Динамо заинтересовал клуб из Греции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандальный легионер Динамо заинтересовал клуб из Греции

Премьер-лига
(2 голосов)

Сейчас он играет на правах аренды в Лиге 1

Скандальный легионер Динамо заинтересовал клуб из Греции

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды, может продолжить карьеру в Греции.

Как сообщает metrosport.gr, 26-летний футболист заинтересовал "Арис", активно занимающийся поиском игроков для усиления своего состава.

Отмечается, что игрок сборной Люксембурга - лишь один из многих футболистов, находящихся в сфере интересов греческого клуба.

В последнее время Родригес перестал играть за "Труа" из-за конфликта с теперь уже бывшим тренером команды Лораном Батлесом. Также Жерсон опоздал на первую тренировку клуба в новом году.

К слову, "Арис" занимает 7-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 21 балл в 16 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Арис (Салоники) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
metrosport.gr

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...