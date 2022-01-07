Скандальный легионер Динамо заинтересовал клуб из Греции

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды, может продолжить карьеру в Греции.

Как сообщает metrosport.gr, 26-летний футболист заинтересовал "Арис", активно занимающийся поиском игроков для усиления своего состава.

Отмечается, что игрок сборной Люксембурга - лишь один из многих футболистов, находящихся в сфере интересов греческого клуба.

В последнее время Родригес перестал играть за "Труа" из-за конфликта с теперь уже бывшим тренером команды Лораном Батлесом. Также Жерсон опоздал на первую тренировку клуба в новом году.

К слову, "Арис" занимает 7-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 21 балл в 16 матчах.