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Очередная потеря. Десну покинул еще один футболист

Премьер-лига
(1 голосов)

Он не захотел оставаться в команде

Очередная потеря. Десну покинул еще один футболист

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитник "Десны" Леван Арвеладзе покинул черниговский клуб. 31 декабря у 28 летнего хавбека завершился контракт с "северянами" и он получил статус свободного агента.

"Я отказался от предложения остаться в черниговской команде", - сказал Арвеладзе.

Леван перешел в "Десну" из "Зари" в январе 2020 года. Он уже выступал за черниговцев с 2016 по 2018 годы. В нынешнем сезоне Арвеладзе сыграл 16 матчей за "северян" и забил один гол.

Напомним, ранее "Десну" покинули Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий и Владлен Юрченко. О разрыве контракта договаривается Владислав Калитвинцев.

Читайте такжеСМИ: Десна не хочет отпускать Калитвинцева. Дело может дойти до суда

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В статье: Десна (Чернигов) Леван Арвеладзе
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Бутига (Чернигов)
07.01.2022 в 12:15
Медленный пешеход.Пусть уходит.
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