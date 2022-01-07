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Очередная потеря. Десну покинул еще один футболист
Он не захотел оставаться в команде
Фото: ФК Десна
Полузащитник "Десны" Леван Арвеладзе покинул черниговский клуб. 31 декабря у 28 летнего хавбека завершился контракт с "северянами" и он получил статус свободного агента.
"Я отказался от предложения остаться в черниговской команде", - сказал Арвеладзе.
Леван перешел в "Десну" из "Зари" в январе 2020 года. Он уже выступал за черниговцев с 2016 по 2018 годы. В нынешнем сезоне Арвеладзе сыграл 16 матчей за "северян" и забил один гол.
Напомним, ранее "Десну" покинули Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий и Владлен Юрченко. О разрыве контракта договаривается Владислав Калитвинцев.
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