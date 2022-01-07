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Черноморец интересуется украинцем, который ранее выступал за БАТЭ
Футболист может вернуться в Украину
Фото: Тorpedo-belaz.by
Экс-полузащитник БАТЭ Дмитрий Юсов попал в сферу интересов одесского "Черноморца", пишет Meta-ratings.com.ua.
28-летний украинец начинал свою карьеру в академии запорожского "Металлурга", а затем играл в дубле и главной команде этого клуба, на протяжении шести сезонов выступал в Беларуси, где защищал цвета "Гранита", "Слуцка", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочи" и БАТЭ.
В последней из перечисленных команд Юсов провел всего полгода - с июля по декабрь 2021 года. После этого стороны решили не продлевать контракт. В этом сезоне в составе белорусского клуба Дмитрий сыграл 15 матчей, забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.
До переезда в Борисов Юсов неплохо проявил себя в "Ислочи", где его игра не осталась незамеченной возглавлявшим тогда солигорский "Шахтер" Романом Григорчуком. Специалист также наверняка помнит этого игрока со времен своей работы в запорожском "Металлурге".
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