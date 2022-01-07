Бывший лидер Зари интересен одному из аутсайдеров Чемпионшипа

Бывший форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, который вернулся в турецкий "Фенербахче", может продолжить карьеру в Англии.

По информации источника, 20-летним иранцем интересуется английский "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе. Также виды на Аллахьяра имеет бельгийский "Андерлехт", в котором выступает украинец Богдан Михайличенко.

Напомним, что весь 2021 год Сайядманеш находился в аренде в луганской "Заре". У луганчан была опция выкупа контракта иранца, однако украинский клуб не нашел необходимой суммы для его осуществления.

В нынешнем сезоне Аллахьяр провел 24 матча за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил девять голов и выполнил четыре результативные передачи.

К слову, "Халл Сити" занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. "Андерлехт" идет третьим в чемпионате Бельгии.