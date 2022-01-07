Авагимян: Люблю Черноморец и Одессу. Вы навсегда останетесь в моем сердце

Бывший вингер "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал свой уход из одесской команды.

"Пришло время прощаться с этой удивительной одесской историей... Я прошел с клубом действительно самые сложные времена, как мы любим шутить: от печенек с йогуртом до выхода в Премьер-лигу.

Хочу сказать спасибо всем за 2 прекрасных года в моей жизни. В первую очередь болельщикам. Вы – двигатель этого клуба. Ту любовь, которую вы испытываете к клубу и игрокам – это то, что вдохновляло лично меня играть и отдавать все силы ради "Черноморца". Очень счастлив, что смог оставить след в таком легендарном клубе и завоевать признание и любовь от вас.

Спасибо всем тренерам, с кем работал в "Черноморце". Остап Маркевич был тем, кто взял меня в команду, дал несколько советов (которыми я пользуюсь по сей день). Без Вас не было бы всей этой замечательной истории.

Сергей Ковалец воспитал во мне уверенность, много давал советов, которые были важны на тот момент. Ведь в "Черноморец" я пришел в сложный период своей карьеры, был не уверен в себе и в своих силах, а благодаря ему у меня буквально выросли крылья. Алексей Антонов уделял время после тренировок и подсказывал как играть в атаке.

Хотел бы поддержать тренерский штаб и отдельно Юрия Мороза, а также сказать спасибо за предоставленный шанс в УПЛ. За то, как он справлялся с таким давлением и это не влияло на команду, которую он уберег, поставив себя под удар.

Спасибо товарищам по команде, с которыми я развивался как в футболе, так и в жизненном плане. Которые стали мне по-настоящему близкими. Спасибо врачам, физиотерапевтам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам клуба. Никогда не забуду ваше отношение ко мне.

Я люблю вас всех, люблю "Черноморец" и Одессу. Вы навсегда останетесь в моем сердце. "Черноморское солнце, черноморское небо, "Черноморец" — команда моя", – написал Авагимян.