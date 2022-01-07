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Черноморец может расстаться с арендованным динамовцем - СМИ
"Моряки" больше не рассчитывают на полузащитника
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Полузащитник киевского "Динамо" Евгений Смирный, который осеннюю часть сезона провел в аренде в "Черноморце", может сменить клуб этой зимой.
По данным FootBoom, "моряки", с большой долей вероятности, не продлят аренду 23-летнего футболиста, который за них сыграл в девяти поединках, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Таким образом, Смирный вернется в киевское "Динамо", которое и определит его дальнейшую судьбу - возможно, игрока ждет очередная аренда в один из клубов УПЛ.
Ранее "Черноморец" объявил об уходе вингера Артура Авагимяна.
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