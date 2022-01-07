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Трубин: Впервые летал на Мальдивы. Ленивый отдых - находишься на пляже, ешь, плаваешь

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер Шахтера рассказал, как провел отпуск

Трубин: Впервые летал на Мальдивы. Ленивый отдых - находишься на пляже, ешь, плаваешь

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал об отдыхе и подготовке к зимним сборам.

– Анатолий, как проходит зимний отпуск? Где восстанавливаешь силы?

– Сразу после окончания первой половины сезона полетели с девушкой на Мальдивы. Там отдыхал, набирался сил, ничего не делал. А уже с конца декабря нахожусь в Киеве и потихоньку тренируюсь, готовлюсь к сборам. Новый год встречали на родине с семьей.

– На Мальдивы летали впервые?

– Да. Для меня там самое главное – океан, море, самое теплое, которое я когда-либо встречал. Так и хотелось, чтобы вода была теплой и к ней не нужно было привыкать. И в целом весь отдых провел очень хорошо, набрался сил. Уже скучаю по тренировкам!

– Больше лежали на пляже или перемещались, смотрели красивые места?

– А там особо нигде и не походишь. Ленивый отдых, как я его называю. Находишься на пляже, ешь, плаваешь. Сходить некуда, но я так и хотел, потому выбрал это направление.

– Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?

– Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.

– В ходе сезона у тебя была травма. Как вернулся в нужную колею? Насколько сложно было сразу выполнять все требования по работе с мячом, быстро принимать решения в перепасовке с защитниками, в начале атак?

– Безусловно, отпечаток паузы накладывают. Сложнее всего психологически. Ты постоянно тренируешься и играешь, участвуешь во всех процессах, а потом выпадаешь на месяц и работаешь только индивидуально, затем еще около месяца набираешь нужные кондиции. За период травмы чуть потерялись некоторые качества, над которыми снова нужно было работать, как на сборах, и подтягивать. Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой и игрой все становилось лучше. В итоге я чувствовал, что становлюсь даже сильнее, чем был до травмы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Caballero (DC)
07.01.2022 в 17:42
Он 11 месяцев в году перемещается по всему миру. Ему только так и отдыхать.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.01.2022 в 17:18
от барыга мальдивский)
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.01.2022 в 16:33
Предел мечтаний и до пи..ды та Лига Чемпионов.
Ответить
+3
-1
Hanter44 (Baburka)
07.01.2022 в 16:25
Скучно,грустно,печально.Это я о работте редакции.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.01.2022 в 16:53
та не гони - там вон сепарягу снова в италию сватают))
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+2
0


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