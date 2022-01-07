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Трубин: Впервые летал на Мальдивы. Ленивый отдых - находишься на пляже, ешь, плаваешь
Голкипер Шахтера рассказал, как провел отпуск
instagram.com/anatoliytrubin81
Вратарь "
– Анатолий, как проходит зимний отпуск? Где восстанавливаешь силы?
– Сразу после окончания первой половины сезона полетели с девушкой на Мальдивы. Там отдыхал, набирался сил, ничего не делал. А уже с конца декабря нахожусь в Киеве и потихоньку тренируюсь, готовлюсь к сборам. Новый год встречали на родине с семьей.
– На Мальдивы летали впервые?
– Да. Для меня там самое главное – океан, море, самое теплое, которое я когда-либо встречал. Так и хотелось, чтобы вода была теплой и к ней не нужно было привыкать. И в целом весь отдых провел очень хорошо, набрался сил. Уже скучаю по тренировкам!
– Больше лежали на пляже или перемещались, смотрели красивые места?
– А там особо нигде и не походишь. Ленивый отдых, как я его называю. Находишься на пляже, ешь, плаваешь. Сходить некуда, но я так и хотел, потому выбрал это направление.
– Как еще поддерживаешь в Киеве спортивную форму?
– Добавил бег, тренажерный зал, собираемся с друзьями и знакомыми поиграть в футбол.
– В ходе сезона у тебя была травма. Как вернулся в нужную колею? Насколько сложно было сразу выполнять все требования по работе с мячом, быстро принимать решения в перепасовке с защитниками, в начале атак?
– Безусловно, отпечаток паузы накладывают. Сложнее всего психологически. Ты постоянно тренируешься и играешь, участвуешь во всех процессах, а потом выпадаешь на месяц и работаешь только индивидуально, затем еще около месяца набираешь нужные кондиции. За период травмы чуть потерялись некоторые качества, над которыми снова нужно было работать, как на сборах, и подтягивать. Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой и игрой все становилось лучше. В итоге я чувствовал, что становлюсь даже сильнее, чем был до травмы.
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