Сергей Ткаченко: Шахтер весной может прибавить, а вот Динамо - большой вопрос

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ткаченко в интервью "Команде №1" высказал свое мнение о чемпионской гонке УПЛ нынешнего сезона.

— Сергей, кто главный претендент на победу в чемпионате?

— "Шахтер". "Горняки" должны быть больше мотивированы, поскольку в прошлом году чемпионом стало "Динамо". И на мой взгляд, качество игры у подопечных Роберто Де Дзерби выше, чем у команды Мирчи Луческу. Весной "Шахтер" может еще прибавить. Качество игры киевлян на уровне Премьер-лиги хорошее, но вот смогут ли они добавить, для меня с…

— Какая команда завоюет бронзовые медали?

— Я хотел бы, чтобы этой командой был "Днепр-1". Мне нравится атакующая игры днепрян. Я бы сказал, игроки очень хорошо чувствуют друг друга, а это огромный плюс в достижении результата. Скажу больше, если удастся сохранить нынешний состав, то в следующем сезоне этот коллектив может побороться и за более высокие места, чем третье место.

— Назови четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

— Наверняка в некоторых командах, пребывающих внизу турнирной таблицы, произойдут серьезные кадровые изменения, однако, если рассуждать на данный момент, то я предположу, что как сейчас расположились команды в турнирной таблице, так будет и на финише. То есть, сверху вниз: "Черноморец", "Ингулец", "Минай", "Мариуполь".

— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

— Артем Довбик.

— Что скажешь об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

— Кто бы что ни говорил, но его уровень повышается. Есть конкуренция в борьбе за золотые медали, за третье место и еврокубковые места. Не менее интересно, я бы даже сказал жарко, будет и в соперничестве за выживание. Не стоит забывать, что в следующем сезоне элиту пополнит "Металлист", скорее всего и "Кривбасс". Так что все, дай Бог, потихоньку будет налаживаться.