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Сергей Ткаченко: Шахтер весной может прибавить, а вот Динамо - большой вопрос

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Весна в УПЛ должна быть интересной

Сергей Ткаченко: Шахтер весной может прибавить, а вот Динамо - большой вопрос

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ткаченко в интервью "Команде №1" высказал свое мнение о чемпионской гонке УПЛ нынешнего сезона.

— Сергей, кто главный претендент на победу в чемпионате?

— "Шахтер". "Горняки" должны быть больше мотивированы, поскольку в прошлом году чемпионом стало "Динамо". И на мой взгляд, качество игры у подопечных Роберто Де Дзерби выше, чем у команды Мирчи Луческу. Весной "Шахтер" может еще прибавить. Качество игры киевлян на уровне Премьер-лиги хорошее, но вот смогут ли они добавить, для меня с…

— Какая команда завоюет бронзовые медали?

— Я хотел бы, чтобы этой командой был "Днепр-1". Мне нравится атакующая игры днепрян. Я бы сказал, игроки очень хорошо чувствуют друг друга, а это огромный плюс в достижении результата. Скажу больше, если удастся сохранить нынешний состав, то в следующем сезоне этот коллектив может побороться и за более высокие места, чем третье место.

— Назови четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

— Наверняка в некоторых командах, пребывающих внизу турнирной таблицы, произойдут серьезные кадровые изменения, однако, если рассуждать на данный момент, то я предположу, что как сейчас расположились команды в турнирной таблице, так будет и на финише. То есть, сверху вниз: "Черноморец", "Ингулец", "Минай", "Мариуполь".

— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

— Артем Довбик.

— Что скажешь об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

— Кто бы что ни говорил, но его уровень повышается. Есть конкуренция в борьбе за золотые медали, за третье место и еврокубковые места. Не менее интересно, я бы даже сказал жарко, будет и в соперничестве за выживание. Не стоит забывать, что в следующем сезоне элиту пополнит "Металлист", скорее всего и "Кривбасс". Так что все, дай Бог, потихоньку будет налаживаться.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Артем Довбик ФК Минай СК Днепр-1 Сергей Ткаченко
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (7)
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Думитреску (Новомосковск)
07.01.2022 в 17:57
Ткаченко - це ХТО??!!
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Думитреску (Новомосковск)
07.01.2022 в 17:57
Ткаченко? Це хто??????
Ответить
0
0
Некр!т (Дзвонимісто)
07.01.2022 в 17:46
А хто такий Ткаченко в збірній? Воротар, захисник, півзахисник чи може нападник? Я ледве в глибокому тумані припускаю що був якийсь Левченко в збірній, а цього, ну вбийте мене, не пам'ятаю. Проте пророк він наче великий і вангує прицільно та з натхненням.
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0
0
Chuzman
07.01.2022 в 17:23
Вот спать не могут где-то в Сан Пауло,по поводу очередного чемпионства Динамо
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+3
0
KDK2020 (Киев)
07.01.2022 в 17:18
Ага. Ага. Как Де Дзерби проводит межсезонку - каждый ткаченко знает, а вот кто такой какой-то там Луческу и сможет ли он - большой с.
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+2
-1
emart57 (Киев)
07.01.2022 в 17:15
Смешно.
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+2
-1
vgolovan (полтава)
07.01.2022 в 17:11
очеь умное и с глубоким смыслом интервью
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+2
0


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