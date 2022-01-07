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Цымбал: Петрусенко, Кулиев и Горин переросли Минай. Они могли бы себя проявить в Заре или Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай Цымбал рассказал о лидерах Миная

Цымбал: Петрусенко, Кулиев и Горин переросли Минай. Они могли бы себя проявить в Заре или Днепре-1

ФК "Минай" / Автор неизвестен

Новина українською

Николай Цымбал, который некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера "Миная", а сейчас работает с командой U-19, рассказал о лидерах команды, а также прокомментировал финансовое положение клуба.

— Кто из нынешних игроков первой команды уже перерос "Минай"?

— Петрусенко, Кулиев и Горин. Эти молодые футболисты уже сейчас усилили бы многие команды УПЛ.

— В каких командах, по-вашему, они могли бы заиграть?

— Не беря в расчет "Динамо" и "Шахтер", думаю, они могли бы себя неплохо проявить в "Заре" или "Днепре-1". Они могут быть в системе любой команды, борющейся за еврокубки, и не испортили бы там кашу.

— Как сейчас обстоят дела с выплатами зарплаты в "Минае". Есть задолженность?

— В "Минае" ноябрь полностью закрыт, выплаты идут согласно графику.

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
fanday

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