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Цымбал: Петрусенко, Кулиев и Горин переросли Минай. Они могли бы себя проявить в Заре или Днепре-1
Николай Цымбал рассказал о лидерах Миная
ФК "Минай" / Автор неизвестен
Николай Цымбал, который некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера "
— Кто из нынешних игроков первой команды уже перерос "Минай"?
— Петрусенко, Кулиев и Горин. Эти молодые футболисты уже сейчас усилили бы многие команды УПЛ.
— В каких командах, по-вашему, они могли бы заиграть?
— Не беря в расчет "Динамо" и "Шахтер", думаю, они могли бы себя неплохо проявить в "Заре" или "Днепре-1". Они могут быть в системе любой команды, борющейся за еврокубки, и не испортили бы там кашу.
— Как сейчас обстоят дела с выплатами зарплаты в "Минае". Есть задолженность?
— В "Минае" ноябрь полностью закрыт, выплаты идут согласно графику.
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