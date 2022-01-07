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Полесье подписало Вакулу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вероятно, речь идет об аренде

Полесье подписало Вакулу

polissyafc.com

Новина українською

Перволиговское "Полесье" объявило о подписании хавбека Шахтера Владислава Вакулы.

Более детальной информации (контракт или аренда) житомирский клуб не дает.

Напомним, что первую половину сезона Вакула провел в аренде в "Ворскле", где провел 6 матчей в УПЛ (во всех выходил на замену).

Также ранее Владислав побывал в арендах в "Мариуполе" (дважды) и в "Десне".

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В статье: Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
ФК Полесье

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Комментарии (2)
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Бутига (Чернигов)
07.01.2022 в 19:48
Каштру приводил в чувство Вакулу приводил- не смог, Рябоконь пробовал -не смог, Максимов пытался -не смог. А Калитвинцев- сможет !? Юрий Николаевич, только рукоприкладство ногами может сделать из Вакулы футболиста!Спасайте пропащего!
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zhytomircity (Житомир)
07.01.2022 в 20:34
Усик посещает матчи Полесья! Может тот раздуплит!
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