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Полесье подписало Вакулу
Вероятно, речь идет об аренде
polissyafc.com
Перволиговское "
Более детальной информации (контракт или аренда) житомирский клуб не дает.
Напомним, что первую половину сезона Вакула провел в аренде в "Ворскле", где провел 6 матчей в УПЛ (во всех выходил на замену).
Также ранее Владислав побывал в арендах в "Мариуполе" (дважды) и в "Десне".
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Источник:ФК Полесье
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Комментарии (2)
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Бутига (Чернигов)
07.01.2022 в 19:48
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zhytomircity (Житомир)
07.01.2022 в 20:34
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