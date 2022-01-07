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Черноморец проявляет интерес к Будковскому

Премьер-лига
(1 голосов)

Как и еще один клуб УПЛ

Черноморец проявляет интерес к Будковскому

Новина українською

Одесский "Черноморец" проявляет серьезный интерес к экс-форварду черниговской "Десны" Филиппу Будковскому, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Также заинтересованность к нападающему проявляет еще один неназванный клуб УПЛ.

Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Филипп Будковский Черноморец (Одесса)
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Источник:
footboom

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2022 в 20:33
не нам решать --упустили АРУ
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kukarekin (Одесса)
07.01.2022 в 20:01
Слабоват, но на первый этап для сохранения прописки пойдет. Если не затребует зарплату на двойную еду. Лучше пусть катит в минай в напарники кормильца
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