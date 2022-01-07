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Черноморец проявляет интерес к Будковскому
Как и еще один клуб УПЛ
Одесский "
Также заинтересованность к нападающему проявляет еще один неназванный клуб УПЛ.
Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
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Источник:footboom
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2022 в 20:33
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kukarekin (Одесса)
07.01.2022 в 20:01
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