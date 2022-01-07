Черноморец проявляет интерес к Будковскому

Одесский " Черноморец " проявляет серьезный интерес к экс-форварду черниговской "Десны" Филиппу Будковскому, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Также заинтересованность к нападающему проявляет еще один неназванный клуб УПЛ.

Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.